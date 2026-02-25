李 “주가조작 신고시 수백억 포상금…로또보다 쉽게 팔자 고쳐”

李 "주가조작 신고시 수백억 포상금…로또보다 쉽게 팔자 고쳐"

이보희 기자
입력 2026-02-25 20:11
수정 2026-02-25 20:11
금융위 “주가조작 신고 시 부당이득 30% 포상”
李, SNS에 “잘했다” 공개 칭찬

이재명 대통령이 25일 청와대에서 열린 확대국가관광전략회의에서 발언하고 있다. 2026.2.25. 연합뉴스
이재명 대통령이 25일 청와대에서 열린 확대국가관광전략회의에서 발언하고 있다. 2026.2.25. 연합뉴스


이재명 대통령은 25일 주가조작 신고포상금을 크게 늘린 이억원 금융위원장을 소셜미디어(SNS)에서 공개적으로 칭찬했다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에서 이 위원장이 주가조작 신고포상금 확대 정책을 소개한 글을 인용하며 “위원장님, 잘하셨다”고 밝혔다.

이 대통령은 “이제 주가조작 신고 시 수십억, 수백억원을 포상금으로 받을 수 있다. 팔자 고치는 데는 로또보다 확실히 쉽다”며 “주가조작 이제 하지 마십시오. 주가조작 패가망신!”이라고 강조했다.

이어 “가담자인 경우에도 처벌 경감과 포상금 지급도 검토할 것”이라고 덧붙였다.

이 위원장은 이날 금융위원회가 주가조작·회계부정 신고 포상금 상한을 전면 폐지하고, 적발·환수된 부당이득이나 과징금의 최대 30%까지 포상금을 지급하는 내용의 자본시장법·외부감사법 시행령 개정안을 입법예고했다는 글을 올렸다.

현행 포상금 상한은 불공정거래 30억원, 회계부정 10억원이지만, 개편안은 신고 기여도에 따라 수십억·수백억원 규모 포상금 지급도 가능하도록 했다.

앞서 이 대통령은 전날 국무회의에서 담합 등 불공정거래 적발과 관련해 “신고하면 팔자를 고치도록 포상금을 확 주라”며 “수백억을 줘도 괜찮다. ‘로또보다 낫다’는 생각이 들게 만들어야 한다”고 주문한 바 있다.
이보희 기자
