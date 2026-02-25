늦은 설에 ‘새벽배송 금지’ 대형마트 1월 매출 -19% 뚝… 온라인 쇼핑 8% 질주

방금 들어온 뉴스

늦은 설에 ‘새벽배송 금지’ 대형마트 1월 매출 -19% 뚝… 온라인 쇼핑 8% 질주

강주리 기자
강주리 기자
입력 2026-02-25 19:11
수정 2026-02-25 19:11
산업부 1월 주요 유통업계 매출 동향 발표

‘늦은 설’에 대형마트 매출 직격탄
대형마트 점포당 매출 -15.7% 하락
SSM 매출 4.4%↓…백화점·편의점↑
겨울의류, 해외 유명 브랜드 성장 영향
온라인 화장품 15.5%·의류 10.1% 고루 성장

설 명절 앞두고 고기·계란값 부담…축산물 전반 상승세
설 명절 앞두고 고기·계란값 부담…축산물 전반 상승세 지난 1일 서울 시내 대형마트에서 시민들이 계란 등 축산물을 살펴보고 있다. 설 명절을 앞두고 돼지고기와 한우 등 축산물 가격이 1년 전보다 올라 소비자들의 장바구니 부담이 커지고 있다. 연합뉴스


온라인 쇼핑몰의 활황 속에 ‘새벽배송’ 금지 등 영업시간 규제로 수익성 악화를 겪고 있는 대형마트가 늦은 설까지 겹치면서 1월 매출이 18.8% 급락했다. 11개월 만에 최대 폭 하락이다. 반면 스마트폰 앱과 인터넷 확산에 힘입은 온라인 쇼핑 매출은 8.2% 오르며 상승세를 이어갔다.

산업통상부는 25일 발표한 ‘1월 주요 유통업체 매출 동향’에서 지난달 국내 주요 26개 유통업체 매출이 지난해 같은 달보다 4.4% 증가했다고 밝혔다. 전체적으로는 증가했지만 온오프라인 매출 차이는 뚜렷했다. 1월 오프라인 매출은 0.6% 줄었지만 온라인 매출은 8.2% 증가했다.

특히 지난해 1월이던 설 연휴가 올해 2월로 밀리면서 설 선물세트, 성수품 등 식품군 특수가 발생하지 않은 대형마트 매출은 전년 같은 달보다 18.8% 감소했다. 이는 지난해 2월(-20.4%) 이후 가장 큰 폭의 매출 하락이다. 지난해 유일하게 10월 한 달 잠시 반등했던 대형마트 매출은 11월 -9.1%, 12월 -9.0%로 낙폭을 키우다 올해 1월 다시 두 자릿수 하락까지 떨어졌다.

대형마트 구매 건수는 1년 전보다 10.7% 하락했고 1인당 구매 단가도 지난해 1월 6만 622원서 지난달 5만 5087원으로 9.1% 떨어졌다. 점포당 매출은 지난해 같은 달보다 15.7% 감소한 47억 5000만원을 기록했다. 가전, 생활용품, 식품 등에서 모두 20% 안팎으로 매출이 하락했다. 지난 1월 기준 전국 대형마트 점포 수는 416개다.

이마트24·GS슈퍼마켓·홈플러스 익스프레스 등 준대규모 점포(SSM) 역시 지난달 4.4% 매출 하락을 기록했다.

반면 백화점 매출은 겨울의류 등 패션·의류 부문과 해외 유명 브랜드가 크게 성장하면서 13.4% 증가했고, 편의점은 디저트류, 즉석식품군 매출이 늘면서 0.8% 매출이 올랐다. 오프라인 매출을 상품군별로 보면 해외 유명 브랜드가 31.0% 증가해 신장세가 두드러졌다.

온라인 매출은 통계 작성 이래 지속적으로 증가세를 이어갔다. 식품(7.7%), 패션의류(10.1%), 화장품(15.5%), 가전·전자(10.5%) 등 전 상품군에서 고른 성장세를 보였다.

대형마트 연간 매출액이 2023년 1%, 2024년 -0.6%, 지난해 -4.2%로 하향세를 그린 것과 달리, 온라인 쇼핑 매출은 2023년 5.8%, 2024년 12.7%, 지난해 11.8% 등 10%를 넘어서는 매출 성장세를 보였다. 1월 전체 주요 유통업체 매출에서 온라인 비중은 58.7%로 집계됐다.

산업부는 백화점(롯데·현대·신세계), 대형마트(이마트·홈플러스·롯데마트·농협하나로마트), 편의점(GS25·CU·세븐일레븐·이마트24), SSM(이마트에브리데이·롯데슈퍼·GS더프레시·홈플러스익스프레스) 등 오프라인 유통업체 15곳과 SSG, 쿠팡, 11번가, 네이버 등 11개 온라인 유통사의 매출 동향을 집계해 발표한다.
세종 강주리 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
