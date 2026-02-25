롯데카드 신임 대표에 정상호 전 부사장 내정

이미지 확대 정상호 롯데카드 신임 대표. 롯데카드 제공 닫기 이미지 확대 보기 정상호 롯데카드 신임 대표. 롯데카드 제공

롯데카드 차기 대표이사 사장으로 정상호 전 롯데카드 부사장이 내정됐다.롯데카드는 25일 임원후보추천위원회를 열어 정 전 부사장을 차기 사장으로 단독 추천했다. 정 후보자는 다음 달 12일 열리는 주주총회와 이사회를 거쳐 최종 선임될 예정이다.1963년생인 정 후보자는 LG카드 마케팅팀장, 현대카드 SME사업실장, 삼성카드 전략영업본부장을 지냈다. 2020년부터 2023년까지는 롯데카드에서 카드사업본부장과 영업본부장을 역임했다. 롯데카드는 “위기관리부터 비즈니스 모델 혁신까지 카드업의 흥망성쇠를 주도적으로 경험한 30년 경력의 전문가”라며 “회사 내부 사정에 밝아 빠르게 조직 안정을 이끌어 낼 것”이라고 밝혔다.앞서 롯데카드는 지난해 11월 고객정보가 유출된 해킹사고로 조좌진 당시 대표이사가 사의를 표한 뒤 후임자를 물색해왔다. 신임 대표의 핵심 과제로는 사이버 침해사고 수습과 수익성 개선 등이 제시됐다.