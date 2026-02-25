현대차·기아·BMW 37개 차종 10만7158대 리콜

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
현대차·기아·BMW 37개 차종 10만7158대 리콜

조중헌 기자
조중헌 기자
입력 2026-02-25 11:09
수정 2026-02-25 11:09
국토교통부가 현대자동차·기아·BMW의 37개 차종에서 제작 결함이 발견돼 자발적 시정조치(리콜)를 한다고 25일 밝혔다. 총 10만 7158대 규모다.

현대차의 리콜 대상은 코나 전기차, 아이오닉 개조 전기차 등 3만 7690대다. 배터리관리시스템(BMS) 소프트웨어 설계 미흡으로 고전압 배터리 문제 발생 시 사전에 감지하지 못해 화재가 발생할 가능성이 있어 오는 27일부터 시정조치에 들어간다.

기아의 니로 전기차(니로 EV) 1590대도 같은 문제가 발견돼 함께 시정조치를 한다. 리콜 시작일은 현대차와 동일하다.

BMW 520i, 320i, X4 등 32개 차종 6만 7878대는 스타터 모터 내부 부품 단락으로 인해 화재가 발생할 가능성이 나타나 다음 달 4일부터 시정조치에 들어간다.

차량의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터(car.go.kr ☎ 080-357-2500)에서 차량번호 또는 차대번호를 입력해 확인할 수 있다.
세종 조중헌 기자
위로