LG전자 베스트샵 목동점, 봄맞이 세일 행사 진행… 신학기·혼수가전·에어컨 구매 혜택 확대

LG전자 베스트샵 목동점이 봄 시즌을 맞아 가전 구매 고객을 위한 봄맞이 세일 행사를 진행한다. 이번 행사는 사전 행사와 본행사로 나뉘어 운영되며, 사전 행사는 2월 20일부터 2월 28일까지, 본행사는 3월 1일부터 3월 24일까지 이어진다.이번 행사는 신학기와 이사 시즌이 겹치는 시기에 맞춰 다양한 고객층을 위한 맞춤 혜택을 마련한 것이 특징이다. 먼저 웨딩·이사 고객을 대상으로 한 특별 초대전을 운영하며, 다품목 가전을 한 번에 준비하는 고객들에게 상담과 함께 혜택을 안내한다.또한 2026년형 LG 그램 AI 출시를 기념한 할인 행사도 진행한다. 신학기를 맞아 대학생, 대학원생, 교직원 등을 대상으로 한 특별 할인 프로그램을 운영하며, 학습 및 업무용 노트북 수요가 높은 고객들의 관심이 예상된다.여름 시즌을 앞두고 에어컨 미리 구매 페스티벌도 함께 진행한다. 초미세먼지 증가와 함께 공기청정 기능이 포함된 프리미엄 에어컨 제품을 중심으로 특별가 혜택을 마련해, 성수기 이전 합리적인 구매를 원하는 고객들의 방문이 이어질 것으로 보인다.이와 함께 올레드 대형 TV 기획전과 애플 제품 특별 할인 행사도 운영한다. 아이폰 통신사 개통 및 자급제 구매, 아이패드, 애플워치 등 다양한 애플 제품을 특별가로 만나볼 수 있으며, 매장 방문 상담을 통해 맞춤 구매 안내가 가능하다.한석훈 LG전자 베스트샵 목동점 지점장은 “이번 행사는 신학기 시즌을 맞아 가전·IT·애플 제품을 아우르는 통합 프로모션으로 실질적인 혜택을 제공하고자 기획했다”며 “체험과 상담, 혜택까지 모든 고객이 만족할 수 있는 공간으로 운영하고 있으며, 행사 기간 동안 더욱 특별한 조건으로 고객을 맞이하겠다”고 밝혔다.행사 혜택은 기간 내 한정 제공하며 일부 품목은 제외될 수 있다. 자세한 행사 내용은 LG전자 베스트샵 목동점 매장 문의를 통해 확인 가능하다.