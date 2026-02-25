코스피, 사상 첫 6000선 돌파…‘꿈의 6천피 시대’ 열렸다

이미지 확대
코스피 지수가 장 시작과 함께 6000포인트를 돌파한 25일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 증시 시황이 표시되어 있다. 직원들이 6000포인트 돌파를 축하하고 있다. 2026.2.25 뉴스1
코스피가 사상 처음으로 6000선을 돌파했다.
25일 오전 9시 기준 코스피는 전 거래일 대비 51.24 포인트(0.86%) 상승한 6020.88에 거래 중이다. 개장과 동시에 급등하며 단숨에 6000선을 넘어섰다.
지난 1월 22일 장중 5000선을 넘어선 지 불과 한 달여 만에 1000 포인트 넘게 오르며 역사를 새로 썼다.
코스닥 지수는 전장 대비 9.27 포인트(0.80%) 오른 1174.27에 거래를 시작했다.
