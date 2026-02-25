코스피, 사상 첫 6000선 돌파…‘꿈의 6천피 시대’ 열렸다

이미지 확대 코스피 지수가 장 시작과 함께 6000포인트를 돌파한 25일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 증시 시황이 표시되어 있다. 직원들이 6000포인트 돌파를 축하하고 있다. 2026.2.25 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 코스피 지수가 장 시작과 함께 6000포인트를 돌파한 25일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 증시 시황이 표시되어 있다. 직원들이 6000포인트 돌파를 축하하고 있다. 2026.2.25 뉴스1

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피가 사상 처음으로 6000선을 돌파했다.25일 오전 9시 기준 코스피는 전 거래일 대비 51.24 포인트(0.86%) 상승한 6020.88에 거래 중이다. 개장과 동시에 급등하며 단숨에 6000선을 넘어섰다.지난 1월 22일 장중 5000선을 넘어선 지 불과 한 달여 만에 1000 포인트 넘게 오르며 역사를 새로 썼다.코스닥 지수는 전장 대비 9.27 포인트(0.80%) 오른 1174.27에 거래를 시작했다.