‘람보르길리’ 김길리, 진짜 람보르기니 슈퍼카 타고 집으로…“연예인 체험” [포착]

람보르기니 서울, 3억대 우루스 의전차 제공

이미지 확대 밀라노 동계올림픽 출전 선수단 귀국 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에 출전했던 쇼트트랙 최민정과 황대헌, 김길리 등 선수단이 24일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국하고 있다. 2026.2.24 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 밀라노 동계올림픽 출전 선수단 귀국 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에 출전했던 쇼트트랙 최민정과 황대헌, 김길리 등 선수단이 24일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국하고 있다. 2026.2.24 뉴시스

이미지 확대 취재진 질문에 답하는 김길리 2026 밀라노-코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 김길리가 24일 오후 인천국제공항 제2여객터미널로 귀국, 취재진의 질문에 답하고 있다. 2026.2.24 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 취재진 질문에 답하는 김길리 2026 밀라노-코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 김길리가 24일 오후 인천국제공항 제2여객터미널로 귀국, 취재진의 질문에 답하고 있다. 2026.2.24 뉴시스

이미지 확대 람보르기니 타고 떠나는 람보르길리 2026 밀라노-코르티나 동계올림픽 금메달리스트 김길리가 24일 오후 인천국제공항 제2여객터미널에서 람보르기니 우르스 차량을 타고 떠나고 있다. 람보르기니 공식 딜러사 람보르기니 서울은 이날 귀국하는 김길리 선수를 위해 특별 의전 차량을 제공했다. 2026.2.24 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 람보르기니 타고 떠나는 람보르길리 2026 밀라노-코르티나 동계올림픽 금메달리스트 김길리가 24일 오후 인천국제공항 제2여객터미널에서 람보르기니 우르스 차량을 타고 떠나고 있다. 람보르기니 공식 딜러사 람보르기니 서울은 이날 귀국하는 김길리 선수를 위해 특별 의전 차량을 제공했다. 2026.2.24 뉴시스

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서 2개의 금메달을 거머쥔 ‘람보르길리’ 김길리(성남시청)가 진짜 람보르기니 슈퍼카를 타고 금의환향했다. 그는 팬들의 환호에 “연예인 된 기분”이라며 해맑게 웃었고, 람보르길리 탑승을 앞두고는 “말도 안 나오게 기쁘다”고 밝혔다.김길리를 포함한 한국 동계 올림픽 선수단 본진은 17일간의 대회 열전을 마치고 24일 인천국제공항을 통해 귀국했다.이날 공항에는 약 500여명의 많은 팬이 함께했다. 팬들은 김길리를 응원하는 플래카드를 펼쳤고, 꽃다발을 선물하며 반겼다. 김길리는 “많은 분이 환영해 주셔서 감사하다. 연예인을 체험하는 기분”이라며 미소 지었다.김길리는 이번 대회서 여자 계주 금메달, 여자 1500m 금메달, 여자 1000m 동메달 등 3개의 메달을 거머쥐며 활약했다.빠른 속도로 질주하며 멋진 레이스를 펼친 그는 이름과 접목해 ‘람보르길리’라는 별명을 얻었는데, 람보르기니 서울이 김길리를 위한 특별 의전 차량을 긴급 편성하며 이에 화답했다.람보르기니 서울이 제공한 차량은 람보르기니의 고성능 슈퍼 스포츠유틸리티차(SUV) ‘우루스’다. 2024년 람보르기니 전체 판매 1만 687대 중 절반 이상을 차지한 인기 모델이다.최고 시속 300㎞ 이상을 자랑하며, 정지 상태에서 시속 100㎞까지 단 3.4초 만에 도달하는 폭발적인 가속 성능을 갖췄다.국내 판매가는 3억 2700만원이다.귀국하자마자 고급 자동차를 타고 집에 가게 된 김길리는 “말도 안 되게 기쁘다. 별명으로 이어져서 이런 순간이 온 게 신기하다. 처음 타 보는 차여서 어떨지 궁금하다. 빨리 타 보고 싶다”고 말했다.한편 김길리는 1500m 금메달 획득 당시 프로야구 기아 타이거즈 김도영의 세리머니를 따라 해 화제가 됐다. 평소 김길리는 기아의 팬으로 잘 알려져 있고, 김도영 ‘샤라웃’을 자주 했던 바 있다.김길리는 “도영 선수가 밀라노에 있을 때도 축하한다고 메시지를 줬다. 이제는 내가 도영 선수를 응원할 것”이라며 금메달의 기운을 전했다.