길온-서울시50플러스재단, 서울시 중장년 건강관리 위한 업무협약 체결

디지털 헬스케어 솔루션 전문기업 주식회사 길온(대표이사 김남선)은 서울시50플러스재단(대표이사 강명)과 자사 ‘솔리온 케어’(SOLION Care)를 활용한 서울시 중장년 헬스케어 프로그램 운영 협력 및 보행·근감소 평가 등 서울시 중장년 건강관리를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
서울시50플러스재단은 중장년 세대가 건강한 신체를 바탕으로 지속가능한 일과 삶을 이어갈 수 있도록 지원하는 신규 헬스케어 프로그램 ‘건강몽땅’을 올해 처음으로 선보인다. 특히 올해는 보행 기반 디지털 헬스케어 솔루션을 도입해 운동 효과를 데이터로 분석·평가하는 체계를 마련했다.
중장년 세대는 신체적 능력 감소 및 노화 현상 등 신체 기능의 변화가 시작되는 시기다. 재단은 길온으로부터 공급받은 스마트 인솔 기반 보행·근감소 평가 장비인 SOLION Care를 활용해 건강몽땅 프로그램에 참여하는 중장년 대상 보행 및 근감소 평가를 진행할 예정이다.
길온은 보행 분석·평가 웨어러블 제품인 I-SOL 및 보행, 신체 평가·근감소 평가 의료장비인 ‘솔리온’(SOLION)을 보유하고 있다. 현재 30여 개 의료기관 및 공공기관과 추가 장비 공급 협의를 진행 중이며, 보행 기반 노인성 질환의 예측·진단 AI 솔루션을 용인세브란스병원 및 KAIST와 개발하고 있다.
길온은 일상생활 내구성이 검증된 웨어러블 제품인 I-SOL 과 SOLION에 보행 기반 노인성 질환 예측·진단 AI 솔루션을 적용할 계획이다. 이를 통해 일상생활 중 파킨슨 등 노인성 질환을 조기 예측해 빠른 병원 내원 및 조기 치료를 할 수 있는 서비스를 제공하고 파킨슨·뇌졸중 등의 진단을 보조할 수 있는 의료 진단 보조용 AI 솔루션을 선보일 예정이다.
길온 김남선 대표는 “인지 능력 관리뿐만 아니라 신체 능력 관리가 초고령화 시대 어르신들의 삶의 질 개선을 위해 무엇보다 중요하다”며 “공급된 SOLION Care는 서울시50플러스재단의 헬스케어 운영 프로그램과 함께 중장년들의 신체·보행·근감소 평가 관리에 잘 활용돼 삶의 질 개선에 도움이 될 수 있도록 적극 지원할 예정”이라고 밝혔다.
이어 “추후 노인성 질환 예측·평가 AI 솔루션을 접근성이 좋은 공공기관에 확대 공급해 빠른 병원 내원 및 조기 진료·치료를 통한 삶의 질 향상 및 사회적 비용을 줄일 수 있도록 노력하는 디지털 헬스케어 솔루션 기업이 될 것”이라고 덧붙였다.
