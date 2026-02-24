제7대 보험연구원장에 김헌수 순천향대 교수 선임

제7대 보험연구원장에 김헌수 순천향대 교수 선임

김예슬 기자
김예슬 기자
입력 2026-02-24 12:44
수정 2026-02-24 12:46
이미지 확대
김헌수 보험연구원 제7대 원장. 보험연구원 제공
김헌수 보험연구원 제7대 원장. 보험연구원 제공


임기 4년… 3월 1일부터 직무 수행보험연구원 제7대 원장에 김헌수 순천향대 교수가 24일 선임됐다. 임기는 3월 1일부터 2029년 2월 28일까지 3년이다.

김 신임 원장은 부산대 경영학과를 졸업한 뒤 미국 조지아주립대에서 위험관리·보험(RMI) 전공 이학 석사와 보험 전공 경영학 박사 학위를 받았다.

순천향대 IT금융학과 교수로 재직하며 글로벌경영대학 학장, 금융보험학과 학과장 등을 지냈다. 학계에서는 한국보험학회 회장과 아시아태평양보험학회 회장, 한국리스크관리학회 회장 등을 역임했다.

금융감독원 금융감독자문위원회 보험분과위원장과 옴부즈만 위원, 보험산업 감독혁신 태스크포스(TF) 위원장도 맡은 바 있다. 지난 대선 당시 더불어민주당 정책 싱크탱크 ‘성장과 통합’에서 금융분과 공동부위원장을 지냈고, 이후 국정기획위원회 제1경제분과 자문위원으로 활동했다.

김예슬 기자
