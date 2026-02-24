서핑 덕에 핫 플레이스…주민보다 27배 많은 방문객 찾은 양양

휴가철 체류인구, 등록인구의 5.6배 상회

양양·고성·가평 순으로 배수 높아

이미지 확대 강원 양양 해변. 양양군청 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 양양 해변. 양양군청 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국내 서핑족들의 ‘성지’가 된 강원 양양군에 체류했던 인구가 등록인구의 27배에 달했다는 통계가 나왔다. 인구 감소로 소멸 위기에 처한 지방자치단체들이 체류인구의 증대로 새로운 생존 대안을 찾을 수 있다는 분석이 나온다.국가데이터처가 24일 발표한 ‘2025년 3분기 생활인구 산정 결과’에 따르면 지난해 8월 기준 인구감소지역 89곳의 생활인구는 약 3217만 명으로 3분기 중 가장 많았다. 이중 체류 인구가 2732만 명으로 등록 인구(약 486만 명)보다 5.6배 높았던 것으로 나타났다.체류인구란 통근, 통학, 관광 등의 목적으로 월 1회 이상, 하루 3시간 넘게 머무는 사람을 뜻한다. 이러한 체류인구에 기존 등록인구를 합산한 것이 생활인구인데, 이는 지역에 실질적인 활기를 불어넣는 인구까지 아우르는 개념이다.지역별로 보면 강원 양양군은 등록인구 대비 체류인구의 배수가 가장 높았다.지난해 8월 기준으로 양양엔 등록 인구의 27배에 이르는 인원이 체류했다. 뒤를 이어 강원 고성군(25.1), 경기 가평(18.8) 순으로 높았다. 양양의 경우, 지난해 7월(19.7배)과 9월(11.7배)애도 가장 배수가 높은 지역이었다.체류인구 절대 규모 1위는 경기 가평이었다. 지난해 8월 기준 120만 5000명이 방문했다. 뒤를 이어 강원 홍천(82만 명), 양양(75만 2000명) 순으로 많았다. 해당 지역 모두 여름철 피서지로 각광 받았기 때문으로 분석된다.체류 인구는 해당 지역의 경제에도 영향을 주고 있는 것으로 나타났다. 지난해 8월 기준 강원도 내 체류 인구의 카드 사용액 비중은 54.7%로, 등록 인구(45.3%)보다 더 높게 나타났다. 이는 전체 인구 감소 지역 내 체류 인구의 평균 카드 사용액 비중 39.5%를 웃도는 수치다.체류 인구는 주로 음식, 쇼핑(종합 소매), 운송 교통에서 카드를 많이 쓴 것으로 나타났다.