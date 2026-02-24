D램 50%·호박 41%…1월 생산자물가 다섯달째 상승

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

D램 50%·호박 41%…1월 생산자물가 다섯달째 상승

황비웅 기자
황비웅 기자
입력 2026-02-24 10:15
수정 2026-02-24 10:15
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
서울 중구 한국은행 본점 전경. 연합뉴스
서울 중구 한국은행 본점 전경. 연합뉴스


지난달 생산자 물가가 반도체·농산물·금융서비스를 중심으로 또 올랐다.

24일 한국은행에 따르면 올해 1월 생산자물가지수는 지난해 12월(121.76)보다 0.6% 높은 122.50(2020년 수준 100)으로 집계됐다. 지난해 9월 이후 5개월 연속 오름세다.

전월 대비 등락률을 품목별로 보면 농산물(1.4%)·축산물(0.9%)을 포함한 농림수산품(0.7%),공산품(0.6%) 중 반도체가 포함된 컴퓨터·전자·광학기기(1.8%)와 1차 금속제품(3.0%)이 주로 생산자물가를 끌어올렸다. 서비스업(0.7%)의 경우 금융·보험(4.7%) 위주로 물가가 상승했다.

세부 품목에서는 호박(41.4%)·쇠고기(6.8%)·D램(49.5%)·플래시메모리(9.9%)·위탁매매 수수료(15.2%)가 급등했다. 반대로 냉동 오징어(-19.8%)·경유(-5.1%)·휘발유(-6.0%) 등은 떨어졌다.

수입품까지 포함해 가격 변동을 측정한 국내 공급물가지수도 전월보다 0.3% 높아졌다. 원재료는 0.8% 낮아졌지만, 중간재가 0.6% 올랐다. 자본재(-0.2%)·소비재(-0.4%)가 내리고 서비스(0.4%)는 올라 최종재의 경우 등락 없이 전월과 비슷한 수준이었다.

국내 출하에 수출품까지 더한 1월 총산출물가지수 역시 1.3% 높아졌다. 농림수산품(0.7%)·공산품(1.8%)이 상승을 주도했다.

이문희 한은 물가통계팀장은 “1월 생산자물가 상승은 주로 반도체·1차금속 등 중간재 물가에 영향을 받았다”며 “다만 소비재의 경우 8개월 만에 하락한 만큼 향후 소비자물가 영향은 지켜봐야 한다”고 설명했다.
황비웅 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
1월 생산자물가지수는 전월 대비 상승했는가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로