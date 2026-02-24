D램 50%·호박 41%…1월 생산자물가 다섯달째 상승

이미지 확대 서울 중구 한국은행 본점 전경. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 서울 중구 한국은행 본점 전경. 연합뉴스

지난달 생산자 물가가 반도체·농산물·금융서비스를 중심으로 또 올랐다.24일 한국은행에 따르면 올해 1월 생산자물가지수는 지난해 12월(121.76)보다 0.6% 높은 122.50(2020년 수준 100)으로 집계됐다. 지난해 9월 이후 5개월 연속 오름세다.전월 대비 등락률을 품목별로 보면 농산물(1.4%)·축산물(0.9%)을 포함한 농림수산품(0.7%),공산품(0.6%) 중 반도체가 포함된 컴퓨터·전자·광학기기(1.8%)와 1차 금속제품(3.0%)이 주로 생산자물가를 끌어올렸다. 서비스업(0.7%)의 경우 금융·보험(4.7%) 위주로 물가가 상승했다.세부 품목에서는 호박(41.4%)·쇠고기(6.8%)·D램(49.5%)·플래시메모리(9.9%)·위탁매매 수수료(15.2%)가 급등했다. 반대로 냉동 오징어(-19.8%)·경유(-5.1%)·휘발유(-6.0%) 등은 떨어졌다.수입품까지 포함해 가격 변동을 측정한 국내 공급물가지수도 전월보다 0.3% 높아졌다. 원재료는 0.8% 낮아졌지만, 중간재가 0.6% 올랐다. 자본재(-0.2%)·소비재(-0.4%)가 내리고 서비스(0.4%)는 올라 최종재의 경우 등락 없이 전월과 비슷한 수준이었다.국내 출하에 수출품까지 더한 1월 총산출물가지수 역시 1.3% 높아졌다. 농림수산품(0.7%)·공산품(1.8%)이 상승을 주도했다.이문희 한은 물가통계팀장은 “1월 생산자물가 상승은 주로 반도체·1차금속 등 중간재 물가에 영향을 받았다”며 “다만 소비재의 경우 8개월 만에 하락한 만큼 향후 소비자물가 영향은 지켜봐야 한다”고 설명했다.