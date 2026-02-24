쿠팡Inc “미 하원 의견청취로 이어진 상황에 유감”

이미지 확대 하원 법사위 증언 출석하는 로저스 쿠팡 한국법인 임시대표 해롤드 로저스 쿠팡 한국법인 임시 대표(가운데)가 23일(현지시간) 미국 워싱턴DC의 연방 하원 법사위 회의장에 비공개 증언을 하기 위해 들어가고 있다. 2026.2.23 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 하원 법사위 증언 출석하는 로저스 쿠팡 한국법인 임시대표 해롤드 로저스 쿠팡 한국법인 임시 대표(가운데)가 23일(현지시간) 미국 워싱턴DC의 연방 하원 법사위 회의장에 비공개 증언을 하기 위해 들어가고 있다. 2026.2.23 연합뉴스

대규모 정보 유출 사태가 발생한 한국 전자상거래 1위 기업 쿠팡의 해롤드 로저스 한국법인 임시 대표가 23일(현지시간) 미국 연방 하원 법사위원회에 출석해 7시간여 동안 비공개 증언을 마쳤다.이에 대해 쿠팡의 모기업인 미국 쿠팡 Inc는 24일 “미 하원의 의견청취로까지 이어진 상황에 대해 유감스럽게 생각한다”는 입장을 밝혔다.쿠팡Inc는 로버트 포터 글로벌 대외협력 최고 책임자(CGAO) 명의의 입장문을 통해 “건설적인 해결 방안을 찾기 위해 여전히 노력하고 있다”면서 “포괄적으로는 미국과 대한민국의 가교 역할을 할 수 있기를 바라며 이를 통해 양국 경제 관계의 개선, 안보 동맹 강화, 무역과 투자를 증진해 양국의 이익에 동시에 도움이 될 수 있기를 바란다”고 했다.이날 로저스 대표는 오전 9시 42분쯤 회의장에 입장해 오후 5시까지 7시간여 동안 워싱턴DC의 레이번 하원 빌딩 내 하원 법사위원회 회의장에서 비공개 증언을 진행했다.법사위 주관으로 증인을 불러 진행하는 비공개 조사(deposition) 절차로서, 향후 입법 등 후속 조치로 이어질 수 있다. 조사에선 한국 정부의 쿠팡 및 미국 빅테크 기업에 대한 ‘차별적이고 불공정한 대우’ 등과 관련한 질의가 이어진 것으로 알려졌다.로저스 대표는 증언을 마친 뒤 ‘위원회가 어떤 질의를 했느냐’, ‘어떻게 답변했느냐’, ‘위원회의 주된 우려 사항은 무엇이었냐’ 등 기자들의 질문에 아무런 답변을 하지 않은 채 하원 건물을 빠져나갔다.다만 트럼프 행정부가 대법원의 관세 위법 판결 이후 무역법 301조 등 우회적 관세 부과 수단을 모색하는 가운데, 이번 증언이 향후 대응 절차에 활용될 가능성도 거론된다.