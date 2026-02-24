이미지 확대
스타벅스, 한국 ‘얼죽아’ 위한 에어로카노 세계 첫 출시
스타벅스코리아는 우리나라에서 전 세계 지점 중 최초로 새로운 방식의 아메리카노 커피인 ‘에어로카노’를 선보인다고 23일 밝혔다. 공기 주입 기법으로 벨벳 같은 거품과 부드러운 목 넘김을 강화한 제품이다. 유독 한국에서 겨울에 첫 출시에 나선 이유로는 사계절 아이스 커피를 즐기는 ‘얼죽아’ 트렌드를 겨냥했다고 설명했다. 사진은 바리스타가 이날 서울 용산구 스타벅스 아카데미 센터에서 에어로카노를 선보이는 모습.
도준석 전문기자
2026-02-24 B2면
