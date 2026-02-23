케이뱅크 청약에 10조원 몰렸다

이미지 확대 케이뱅크 닫기 이미지 확대 보기 케이뱅크

케이뱅크는 일반투자자를 대상으로 공모주 청약을 실시한 결과 약 10조원이 몰리며 134.6대1의 경쟁률을 기록했다고 23일 밝혔다.20일과 23일 이틀에 걸쳐 일반투자자 배정 물량 1764만주에 대해 총 23억 7412만주가 신청됐으며, 청약 건수는 83만 6599건으로 집계됐다. 청약 증거금은 9조 8500억원이다. 이는 중복 청약을 제외하지 않은 잠정 집계 기준이다.앞서 이달 4일부터 10일까지 진행된 수요예측에는 국내외 기관 총 2007곳이 참여해 65억 5000만주를 신청, 약 199대1의 경쟁률을 기록했다.케이뱅크는 희망 공모가액(8300~9500원) 범위에서 최종 공모가를 8300원으로 확정했으며, 상장 후 예상 시가총액은 약 3조 3673억원이다.