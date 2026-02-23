한화손보, 지난해 순이익 3611억원… 전년 대비 5.6%↓

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
한화손보, 지난해 순이익 3611억원… 전년 대비 5.6%↓

김예슬 기자
김예슬 기자
입력 2026-02-23 11:55
수정 2026-02-23 11:55
한화손해보험 제공
한화손해보험 제공


당기순이익 전년 대비 5.6% 감소
매출 6조 9796억원… 17% 증가
신규 CSM 1조 291억원… 38.9% 확대한화손해보험의 지난해 당기순이익이 소폭 감소했지만, 매출과 신계약 수익성 지표는 개선된 것으로 나타났다.

한화손보는 지난해 순이익이 3611억원으로 전년 대비 5.6% 줄었다고 23일 공시했다. 의료 이용률 상승과 계절적 요인에 따른 보험사고 증가로 보험손익이 감소한 영향이다. 반면 매출액은 6조 9796억원으로 17.0% 증가했다.

장기보장성 신계약은 899억원으로 23.6% 늘었다. 특히 신계약 CSM은 1조 291억원으로 전년보다 38.9% 증가하며 1조원을 넘어섰다. 지난해 말 기준 보유계약 CSM은 4조 694억원으로 1년 전보다 7.0% 확대됐다.

한화손보는 “여성·시니어 보험 등 고가치 상품 중심의 매출 확대와 영업 채널 규모 확장, 계약 품질 개선 노력이 실적에 반영됐다”고 설명했다. “보험손익 둔화 속에서도 신계약 수익성을 강화하며 안정적인 성장 흐름을 이어갔다”고도 밝혔다.

김예슬 기자
