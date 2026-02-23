‘담합 의혹’ 사조CPK, 전분당 주요 제품 가격 최대 5% 인하

올리고당·물엿 등 주요 품목 3~5% 인하… B2B·B2C 전 경로 적용

사조CPK(씨피케이)는 정부의 물가 안정 기조 동참하고자 전분 및 당류(이하 전분당) 주요 제품의 가격을 전격 인하한다고 23일 밝혔다.이번 조치를 통해 옥수수를 주원료로 하는 전분, 물엿, 과당 등 전분당 주요 품목 가격을 3%에서 최대 5%까지 인하한다. 인하 대상은 대리점, 기업 간 거래(B2B), 소비자 거래(B2C) 등 국내 전 유통 경로에 적용된다.회사는 원재료 가격 변동에 따른 시장 변화를 고려해 제조 원가 상승으로 어려움을 겪는 파트너사들의 부담을 완화하고자 이번 결정을 내렸다고 설명했다.사조CPK는 이번 가격 정책 반영이 시장 상황을 고려한 조치로, 물가 안정화에 실질적인 기여가 될 것으로 기대하고 있다. 전분당 제품은 과자, 음료, 소스 등 가공식품의 필수 원료인 만큼 이번 인하 조치가 식품 산업 전반의 물가 안정에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 내다보고 있다.이창주 사조CPK 대표이사는 “가계 부담을 덜고 소비자 혜택 확대를 위해 이번 가격 인하를 결정하게 됐다”며 “앞으로도 정부의 물가 안정 정책에 부응하고 파트너사와의 상생을 지속적으로 실천하며 식품 기업으로서 책임을 다하겠다”고 밝혔다.최근 공정거래위원회는 국내 전분당 시장을 과점하고 있는 대상, 삼양사, 사조CPK, CJ제일제당 등 4개 업체의 담합 의혹을 조사하는 것으로 알려졌다.앞서 대상도 지난 13일 청정원 올리고당, 사과올리고당, 요리올리고당 등 올리고당류 3종과 청정원 물엿 등 B2C 제품 가격을 각각 5% 내린다고 밝혔다. B2B 제품 가격도 평균 3~5% 낮출 예정이다.