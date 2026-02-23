2월 1~20일 수출 435억 달러, 역대 최대…반도체 134%↑

관세청, 2월 1~20일 수출입 현황
하루평균 수출액 33.5억달러, 47%↑
인공지능(AI) 붐에 반도체 비중 확대
무역수지 49억 달러 흑자 기록
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
도널드 트럼프 미국 대통령이 26일(현지시간) 한국 의회가 무역 합의를 이행하지 않고 있다며 상호관세를 비롯해 자동차 등 품목 관세를 15%에서 25%로 인상하겠다고 밝혔다. 사진은 수출용 차량들이 27일 경기 평택시 평택항에 세워져 있는 모습. 2026.1.27 이지훈 기자
이달 중순(1~20일) 한국 수출액이 430억 달러를 돌파하면서 같은 기간 기준 역대 최대 실적을 기록했다. 인공지능(AI) 수요 확대로 호황을 맞은 반도체 수출이 배 이상 뛰며 전체 증가세를 주도했다.
관세청은 23일 이달 1일부터 20일까지 수출액이 435억 달러로 전년 동기보다 23.5% 증가했다고 밝혔다. 종전 최대치는 지난해 12월 1~20일 430억 달러였다.
조업일수를 고려한 하루 평균 수출액은 33억 5000만 달러로 47.3% 급증했다. 이달 1~20일 조업일수는 13일로, 지난해 같은 기간(15.5일)보다 2.5일 적었다.
품목별로는 반도체 수출이 151억 1500만 달러로 134.1% 급증했다. 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 34.7%로 1년 전보다 16.4%포인트 확대됐다. 석유제품(10.5%), 컴퓨터 주변기기(129.2%), 선박(22.7%), 무선통신기기(22.8%) 등도 증가했다. 반면 승용차(-26.6%), 자동차 부품(-20.7%), 정밀기기(-18.6%) 등은 감소했다.
주요 수출 대상국별로는 중국(30.8%), 미국(21.9%), 베트남(17.6%), 유럽연합(11.4%), 대만(76.4%) 등에서 고르게 늘었다. 미국은 조업일수를 고려한 하루 평균 수출이 45.4% 증가했다.
같은 기간 수입액은 386억 달러로 11.7%(40억 3000만 달러) 늘었다. 반도체(19.2%), 원유(0.8%), 반도체 제조 장비(28.5%), 가스(33.6%) 등은 증가했고, 기계류(-6.0%) 등은 감소했다.
국가별로는 중국(38.6%), 유럽연합(10.5%), 베트남(32.4%), 대만(8.5%) 등은 증가했고, 미국(-3.2%), 일본(-9.2%) 등은 감소했다.
최기찬 서울시의원, 서울노인종합복지관협회로부터 감사패 수상
최기찬 서울시의원(더불어민주당, 금천2)은 20일 사단법인 서울노인종합복지관협회로부터 노인복지 증진과 사회복지 정책 발전에 기여한 공로를 인정받아 감사패를 받았다. 이날 감사패를 전달한 서울노인복지관협회는 “최 의원이 제11대 서울시의회 전반기 보건복지위원 재임 기간 노인복지 향상과 사회복지 정책 진전을 위해 책임 있는 의정활동을 이어왔다”고 설명했다. 협회는 이어 “정책토론회를 통해 노인복지 현안을 공론화하고, 이를 제도와 예산으로 연결하며 가시적 변화를 만들어냈다”고 평가하며 최 의원의 수상을 축하했다. 최 의원은 “현장의 목소리를 정책으로 연결하는 것이 정치인으로서 가장 큰 책무”라며 “앞으로도 협회와 현장 전문가, 시민들과 긴밀히 소통하며 어르신들의 삶의 질을 높이는 제도적 기반을 더욱 탄탄히 하겠다”고 소감을 밝혔다. 이은주 서울노인종합복지관협회 회장은 “최 의원의 꾸준한 현장 소통과 정책 제안이 노인복지 제도 개선과 변화로 이어졌다”며 “지속 가능한 노인복지 체계 구축을 위한 동반자 역할을 기대한다”고 전했다. 한편 최 의원은 향후에도 어르신 돌봄 사각지대 해소, 지역사회 중심 노인복지 인프라 강화, 현장 기반 예산 반영 확대 등을 위해
서울시의회 바로가기
수출이 수입을 웃돌면서 무역수지는 49억 달러 흑자를 기록했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이달 중순 수출 급증의 주요 원인은?