2월 1~20일 수출 435억 달러, 역대 최대…반도체 134%↑

관세청, 2월 1~20일 수출입 현황

하루평균 수출액 33.5억달러, 47%↑

인공지능(AI) 붐에 반도체 비중 확대

무역수지 49억 달러 흑자 기록

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 26일(현지시간) 한국 의회가 무역 합의를 이행하지 않고 있다며 상호관세를 비롯해 자동차 등 품목 관세를 15%에서 25%로 인상하겠다고 밝혔다. 사진은 수출용 차량들이 27일 경기 평택시 평택항에 세워져 있는 모습. 2026.1.27 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 26일(현지시간) 한국 의회가 무역 합의를 이행하지 않고 있다며 상호관세를 비롯해 자동차 등 품목 관세를 15%에서 25%로 인상하겠다고 밝혔다. 사진은 수출용 차량들이 27일 경기 평택시 평택항에 세워져 있는 모습. 2026.1.27 이지훈 기자

이달 중순(1~20일) 한국 수출액이 430억 달러를 돌파하면서 같은 기간 기준 역대 최대 실적을 기록했다. 인공지능(AI) 수요 확대로 호황을 맞은 반도체 수출이 배 이상 뛰며 전체 증가세를 주도했다.관세청은 23일 이달 1일부터 20일까지 수출액이 435억 달러로 전년 동기보다 23.5% 증가했다고 밝혔다. 종전 최대치는 지난해 12월 1~20일 430억 달러였다.조업일수를 고려한 하루 평균 수출액은 33억 5000만 달러로 47.3% 급증했다. 이달 1~20일 조업일수는 13일로, 지난해 같은 기간(15.5일)보다 2.5일 적었다.품목별로는 반도체 수출이 151억 1500만 달러로 134.1% 급증했다. 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 34.7%로 1년 전보다 16.4%포인트 확대됐다. 석유제품(10.5%), 컴퓨터 주변기기(129.2%), 선박(22.7%), 무선통신기기(22.8%) 등도 증가했다. 반면 승용차(-26.6%), 자동차 부품(-20.7%), 정밀기기(-18.6%) 등은 감소했다.주요 수출 대상국별로는 중국(30.8%), 미국(21.9%), 베트남(17.6%), 유럽연합(11.4%), 대만(76.4%) 등에서 고르게 늘었다. 미국은 조업일수를 고려한 하루 평균 수출이 45.4% 증가했다.같은 기간 수입액은 386억 달러로 11.7%(40억 3000만 달러) 늘었다. 반도체(19.2%), 원유(0.8%), 반도체 제조 장비(28.5%), 가스(33.6%) 등은 증가했고, 기계류(-6.0%) 등은 감소했다.국가별로는 중국(38.6%), 유럽연합(10.5%), 베트남(32.4%), 대만(8.5%) 등은 증가했고, 미국(-3.2%), 일본(-9.2%) 등은 감소했다.수출이 수입을 웃돌면서 무역수지는 49억 달러 흑자를 기록했다.