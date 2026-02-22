“관세 재협상 땐 통상갈등 가중… 美, 반도체 ‘핀셋 관세’ 가능”

‘트럼프 관세’ Q＆A

2026-02-23 3면

도널드 트럼프 대통령이 전 세계를 상대로 부과한 ‘상호관세’가 위법하다는 미연방대법원의 판결이 내려지면서 우리 정부가 또다시 ‘관세 소용돌이’에 휘말렸다. 앞으로 트럼프 대통령이 내밀 수 있는 ‘관세 카드’는 무엇인지, 한미 무역 합의는 어디로 갈지, 한국 경제에는 어떤 관세 파도가 몰아칠지 ‘트럼프 관세’를 둘러싼 다양한 궁금증을 22일 일문일답으로 짚어 봤다.Q. 상호관세를 위법으로 판결한 이유는.A. 상호관세를 부과하는 근거가 된 ‘국제비상경제권한법’(IEEPA)은 국가 안보·외교·경제에 대한 특이하고 비상한 해외 위협이 발생했을 때 대통령에게 비상사태 선포 및 경제적 대응 권한을 부여하는 법이다. 미연방대법원은 법에 명시된 대통령의 권한을 ‘관세 부과’로 확대 해석해 적용하는 데 무리가 있다고 판단했다.Q. 그럼에도 ‘추가 관세’가 가능한 근거는.A. 국제수지 불균형 대응에 최장 150일간 최대 15%의 관세를 부과할 수 있도록 규정한 ‘무역법 122조’다. 150일 이후에도 유지하려면 미 의회로부터 승인받아야 한다. 공화당이 다수 의석을 차지했지만 물가 상승에 대한 우려로 연장이 승인될 가능성은 낮은 상태다. 일종의 시간 벌기용인 셈이다.Q. 품목별 관세는 왜 무효가 아닌가.A. 특정 수입품이 국가 안보를 위협한다고 판단될 때 대통령에게 관세 부과·수입 제한 권한을 부여하는 ‘무역확장법 232조’에 근거하기 때문이다. 현재 자동차(15%), 철강·알루미늄(50%)에 대한 품목별 관세가 이 법을 근거로 한다. 앞으로 미국이 반도체와 의약품에 대한 품목 관세를 ‘핀셋 인상’할 가능성이 크다는 우려가 나오는 이유다. 불공정 무역에 대한 보복성 관세 부과가 가능한 ‘무역법 301조’는 세율 상한이 없고 사실상 영구적이지만, 조사·공청회·협의 등의 일정으로 발동하기까지 통상 9~12개월이 걸려 당장 꺼내진 않을 것으로 보인다.Q. 한미 ‘조인트 팩트시트’도 무효가 되나.A. 미연방대법원 판결로 15% 상호관세 등을 규정한 한미 공동 설명자료(조인트 팩트시트)도 일부 무효가 되고 재협상을 하는 것이 상식적이다. 대미투자특별법 입법 지연을 문제 삼으며 한국산에 대한 관세를 15%에서 25%로 인상하겠다던 트럼프 대통령의 압박에서도 벗어나게 됐다. 하지만 관세 협상의 주도권이 여전히 강대국인 미국의 손에 쥐어져 있어 긍정적으로 평가하긴 이르다. 한국이 먼저 재협상과 관세 환급을 요구했다가 한미 통상 갈등이 커질 수 있어 정부도 ‘로키’ 전략을 통해 신중한 대응에 나섰다.Q. ‘글로벌 관세’는 기존 관세에 더해지나.A. 아니다. 무역확장법 232조에 따라 자동차, 철강·알루미늄에 부과하는 품목 관세에 무역법 제122조에 따라 부과하는 15% ‘글로벌 관세’는 중복 적용되지 않는다. 기존 15%의 상호관세를 근거법을 달리하고 이름만 바꿔 부과하는 것으로 이해하면 된다. 트럼프 대통령의 행정명령 서명으로 당장 24일 0시부터 10%가 적용된다. 15%로 인상된 세율이 반영되려면 추가적인 행정명령 서명이 필요하다.Q. 한국 경제에 미칠 영향은.A. 한국이 트럼프 대통령의 심기를 건드리지 않는다는 전제 아래 단기적으로 관세 부담이 더 커지진 않는다. 글로벌 관세가 10% 적용되면 세율이 5% 포인트 내려가고, 15%가 적용돼도 ‘현상 유지’에 해당하기 때문이다. 하지만 ‘상호관세 위법’이란 결과를 손에 든 트럼프 대통령이 관세 정책을 더 강화하기 위해 한국의 주력 수출 품목인 반도체에 관세를 부과할 수 있다는 점은 장기적인 위험 요인이다. 미국의 관세 체계에 겨우 적응한 상태에서 다시 새로운 관세 체계에 적응해야 한다는 점도 수출 기업에 부담이 된다.Q. 한미 자유무역협정(FTA)은 어떻게 되나.A. 트럼프 대통령의 관세 정책 자체가 양국 0%대 실효세율을 보장했던 ‘한미 FTA’를 무력화한 것에 해당한다. 하지만 한국은 한미 FTA 자체가 긍정적인 제도이기 때문에 ‘재협상’은 검토하지 않고 있다. 특히 미국과 FTA를 체결하지 않는 일본과 유럽연합(EU)보다 기본 세율의 우위를 보장하기 때문에 관세 전쟁이 다시 확전 일로인 상황에서 한국 정부는 굳이 건드릴 필요가 없다는 인식을 하고 있다.Q. ‘정보 유출’ 쿠팡은 보복관세 변수인가.A. ‘쿠팡’은 온라인 플랫폼법과 함께 한미 통상 갈등에 기름을 부을 수 있는 요인으로 꼽힌다. 미국은 한국에 대한 관세를 올릴 명분으로 “한국 정부가 미국 기업(쿠팡)을 차별해 제재한다”고 주장하고 나설 가능성이 있다. 앞서 쿠팡의 지분을 보유한 미국 투자사들은 “한국 정부의 조치가 부당하고 차별적”이라며 미 무역대표부(USTR)에 보복관세를 허용하는 ‘무역법 301조’ 발동을 위한 조사를 공식 청원했다.