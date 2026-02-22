[속보] 서울 이어 충남 황사 위기 경보 ‘주의’ 발령

이미지 확대 서울·인천·경기 미세먼지 주의보…내일까지 황사 영향 황사가 유입되며, 서울과 인천, 경기 등 수도권에 미세먼지 주의보가 내려진 22일 서울 광화문 일대가 뿌옇다. 미세먼지 주의보는 권역별 평균 농도가 150㎍/㎥ 이상 2시간 넘게 지속될 때 발령된다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 서울·인천·경기 미세먼지 주의보…내일까지 황사 영향 황사가 유입되며, 서울과 인천, 경기 등 수도권에 미세먼지 주의보가 내려진 22일 서울 광화문 일대가 뿌옇다. 미세먼지 주의보는 권역별 평균 농도가 150㎍/㎥ 이상 2시간 넘게 지속될 때 발령된다. 연합뉴스

기후에너지환경부가 22일 오후 3시부로 충남(서부, 북부권역) 지역의 미세먼지 시간당 평균농도가 300㎍/㎥ 이상 2시간 지속됨에 따라 충남지역에 황사 위기경보 ‘주의’ 단계를 발령했다고 밝혔다.기후부는 관계 기관과 해당 지방자치단체에 곧바로 상황을 전파하고 황사 재난 매뉴얼에 따라 철저하게 대응해 줄 것을 요청했다. 김진식 기후부 대기환경국장은 “고비사막과 내몽골고원에서 발원한 황사가 한반도로 유입되어 전국에 영향을 주고 있다“면서 ”야외 활동을 최대한 자제하고 개인 건강관리에 더욱 신경을 써달라”고 당부했다.기후부는 앞서 오후 2시 서울과 경기 남부·동부권역에도 황사 위기 경보 ‘주의’ 단계를 발령했다.