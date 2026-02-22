[속보] 서울 이어 충남 황사 위기 경보 ‘주의’ 발령

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[속보] 서울 이어 충남 황사 위기 경보 ‘주의’ 발령

강주리 기자
강주리 기자
입력 2026-02-22 15:34
수정 2026-02-22 15:36
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
서울·인천·경기 미세먼지 주의보…내일까지 황사 영향
서울·인천·경기 미세먼지 주의보…내일까지 황사 영향 황사가 유입되며, 서울과 인천, 경기 등 수도권에 미세먼지 주의보가 내려진 22일 서울 광화문 일대가 뿌옇다. 미세먼지 주의보는 권역별 평균 농도가 150㎍/㎥ 이상 2시간 넘게 지속될 때 발령된다. 연합뉴스


기후에너지환경부가 22일 오후 3시부로 충남(서부, 북부권역) 지역의 미세먼지 시간당 평균농도가 300㎍/㎥ 이상 2시간 지속됨에 따라 충남지역에 황사 위기경보 ‘주의’ 단계를 발령했다고 밝혔다.

기후부는 관계 기관과 해당 지방자치단체에 곧바로 상황을 전파하고 황사 재난 매뉴얼에 따라 철저하게 대응해 줄 것을 요청했다. 김진식 기후부 대기환경국장은 “고비사막과 내몽골고원에서 발원한 황사가 한반도로 유입되어 전국에 영향을 주고 있다“면서 ”야외 활동을 최대한 자제하고 개인 건강관리에 더욱 신경을 써달라”고 당부했다.

기후부는 앞서 오후 2시 서울과 경기 남부·동부권역에도 황사 위기 경보 ‘주의’ 단계를 발령했다.

세종 강주리 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
충남지역 황사 위기경보 발령 기준은 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로