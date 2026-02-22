삼성전자 ‘D램 글로벌 1위’ 탈환

이미지 확대 삼성전자 HBM4. 삼성전자 제공 닫기 이미지 확대 보기 삼성전자 HBM4. 삼성전자 제공

지난해 4분기에 삼성전자 D램 점유율 36.6%33년만에 SK하이닉스에 뺏겼던 왕좌 가져와삼성전자가 지난해 4분기에 글로벌 D램 시장 1위를 탈환했다. 삼성전자는 SK하이닉스에 빼앗겼던 1위 자리를 1년 만에 되찾았다.22일 시장조사기관 옴디아에 따르면 지난해 4분기 글로벌 D램 시장 전체 매출 규모는 전분기인 3분기와 비교해 약 120억 달러 증가한 524억 700만 달러(약 75조 9000억원)였다.삼성전자의 D램 매출은 전 분기보다 40.6% 늘어난 191억 5600만 달러(약 27조 7000억원)를 기록해 시장 점유율은 36.6%로 올라 1위가 됐다. SK하이닉스의 D램 매출은 172억 2600만 달러(약 24조 9000억원)로 25.2% 증가했지만, 점유율은 34.1%에서 32.9%로 소폭 하락해 2위가 됐다.분기별로 볼 때 삼성전자의 글로벌 D램 시장 1위는 2024년 4분기(38.1%) 이후 1년 만이다. 삼성전자는 2024년 4분기 당시 1992년부터 1위를 차지했던 D램 부분에서 33년 만에 2위로 내려갔다.삼성전자의 지난해 4분기 실적은 업계 최대 생산능력으로 범용 D램 판매를 크게 늘린 결과로 보인다. 같은 기간에 미국 마이크론의 점유율은 25.8%에서 22.9%로 줄었고, 중국 CXMT의 점유율은 3.7%에서 4.7%로 소폭 상승했다.삼성전자는 세계 첫 양산 및 출하에 성공한 HBM4를 중심으로 적극적인 시장 공략에 나설 전망이다. 최대 13Gbps(초당 13기가비트)까지 구현할 수 있는 HBM4는 엔비디아 최신 AI 가속기인 ‘베라 루빈’에 탑재된다. 업계는 엔비디아는 물론 주요 글로벌 빅테크에 삼성전자의 HBM 공급이 확대될 것으로 전망하고 있다.