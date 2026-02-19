메가스터디학원, 2027학년도 N수 정규반 2월 23일 개강

이미지 확대 신촌 메가스터디학원 ‘2027학년도 N수 정규반 설명회’ 현장 닫기 이미지 확대 보기 신촌 메가스터디학원 ‘2027학년도 N수 정규반 설명회’ 현장

메가스터디학원이 2027학년도 대입을 준비하는 수험생을 위해 오는 2월 23일 N수 정규반을 개강한다고 밝혔다.이번 N수 정규반은 단순한 반복 학습이 아닌, 수능 출제 흐름을 반영한 전략적 커리큘럼과 수준별 맞춤 관리 시스템을 중심으로 운영된다. 특히 수능을 오랜 기간 연구해 온 강사진을 중심으로 학생 개개인의 약점을 정밀 분석하고, 성적 상승의 핵심이 되는 학습 방향을 제시할 예정이다.학원 관계자는 “재수생에게 필요한 것은 더 많은 문제 풀이가 아니라, 올바른 방향 설정과 꾸준한 관리”라며 “출제 경향 분석을 기반으로 한 강의와 담임 중심 관리 시스템을 통해 학습 효율을 높이고 성적 변화를 이끌어내는 데 초점을 맞췄다”고 밝혔다.메가스터디학원 정규반은 ▲수준별 반 편성 ▲과목별 전문 강사진 ▲주간·월간 학습 리포트 제공 ▲정기 상담 및 학습 피드백 시스템 등 체계적인 관리 프로그램을 포함한다. 또한 최근 수능 출제 경향을 반영한 교재와 모의고사 등 학습 콘텐츠를 활용해 실전 대비를 강화할 예정이다.학원은 상위권 도약을 목표로 하는 학생들을 위한 심화 관리 프로그램과 기초부터 다지는 재도전형 커리큘럼을 함께 운영해 성적대별 맞춤 학습을 지원할 계획이다.메가스터디학원 N수 정규반은 강북 노원관, 강북 중계관, 노량진, 신촌, 송파, 부천, 분당, 일산 등 총 8개 지점에서 동시 개강하며, 모집 요강을 비롯한 세부 내용은 각 학원 홈페이지 및 상담을 통해 확인할 수 있다.