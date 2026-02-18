한국 ‘대미투자 1호’ 원전 등 유력… “트럼프 ‘맞춤형’ 공략을”

美, 선거 앞두고 실질적 성과 원해

日, 러스트벨트·경합주에 투자 집중

韓, LNG 인프라·SMR 등 제안 가능

﻿미국산 석탄 수입 확대도 ‘공략 카드’

이미지 확대 도널드 트럼프(앞줄 왼쪽 세 번째) 미국 대통령이 지난 11일(현지시간) 워싱턴DC 백악관에서 열린 석탄 에너지 관련 홍보 행사에서 군의 석탄발전소 전력 구매를 지시하는 행정명령 서명 문서를 들어 보이고 있다. 각국에 대미 투자를 압박하고 있는 트럼프 대통령은 이 자리에서 한국이 미국산 석탄 구입을 크게 확대할 것이라고 밝혔다.

2026-02-19 3면

도널드 트럼프 미국 대통령이 일본의 대미투자 첫 프로젝트를 발표한 가운데 앞으로 한국을 향한 투자 압박도 거세질 것으로 전망된다. 일본의 투자처가 트럼프 대통령의 핵심 지지 기반인 ‘러스트벨트’(제조업 쇠퇴지역)와 공화당-민주당 경합 지역에 집중되면서 한국 또한 트럼프 대통령의 중간선거를 위한 ‘자국 정치용 투자 보따리’를 내놓아야 할 것으로 보인다.트럼프 대통령이 발표한 일본의 대미 투자 1호 프로젝트 내용을 살펴보면 정치적·경제적 실리를 계산한 흔적이 역력하다. 오하이오주는 공화당의 텃밭이자 트럼프 정부가 내건 ‘제조업 부흥’ 정책의 핵심 지역이다. 텍사스주는 전통적인 공화당 강세 지역이었으나 최근 민주당 지지세가 강해지는 곳이다. 조지아는 올해 연말 치러질 미국 중간선거의 최대 격전지 중 하나로 꼽힌다.장상식 한국무역협회 국제무역통상연구원장은 “이번 일본의 투자는 원전이나 조선 등 분야보다는 인공지능(AI) 산업 등과 관련한 미국의 전력난을 즉각 해결하는 데 초점이 맞춰졌다”면서 “트럼프 행정부가 지지 기반인 텃밭이나 경합주에서 에너지 산업과 관련된 실질적인 성과를 내길 원한 것으로 보인다”고 분석했다.한국의 대미투자 1호 프로젝트에도 관심이 집중되고 있다. 후보군으로는 원전 건설을 포함한 에너지 분야와 미국이 한국에 가장 먼저 손을 내밀었던 조선업 분야, 반도체·AI 분야가 거론된다. 장 원장은 “한국은 강점이 있는 분야에서 트럼프 정부의 요구에 부합하는 프로젝트를 먼저 제안할 수 있다”면서 “액화천연가스(LNG) 수출 부두 등 인프라 공사는 물론 전력망, 전력 그리드, 소형모듈형원자로(SMR) 등도 검토 대상이 될 수 있다”고 말했다.다만 한국은 1호 프로젝트 선정에 앞서 ‘대미투자특별법’ 국회 처리가 시급한 상황이다. 미국은 이 특별법 입법 지연을 문제 삼아 관세 인상 압박에 나섰다. 장 원장은 “트럼프 행정부가 특별법 입법 속도전을 요구하고 있지만 우리 정부는 적절한 속도를 유지하며 실익을 챙겨야 한다”면서 “급박하게 추진하기보다 수익성이 담보된 사업을 중심으로 정교하게 대응해야 한다”고 제언했다.미국의 관세 압박을 완화할 ‘단기 처방전’으로는 석탄 수입선 다변화 카드가 거론된다. 트럼프 대통령이 지난 11일(현지시간) “우리는 지금 전 세계로 석탄을 수출하고 있다”며 주요 수출국 중 하나로 한국을 언급했다는 점에서다. 현재 국내 석탄 수입량은 연간 약 1억t 규모다. 이 중 미국산이 차지하는 비중은 2~4% 수준이다.