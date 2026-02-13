논산에 수출용 ‘딸기 스마트팜’ 조성…청년농 자립 기회 제공

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

논산에 수출용 ‘딸기 스마트팜’ 조성…청년농 자립 기회 제공

박승기 기자
박승기 기자
입력 2026-02-13 14:42
수정 2026-02-13 14:42
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

딸기 수출 전문 기지로 해외 판로 개척 지원

이미지 확대
자카르타서 맛보는 논산 딸기
자카르타서 맛보는 논산 딸기 지난 6일 인도네시아 자카르타 간다리아 시티몰에서 개막한 ‘2026 논산시 농식품 해외박람회’에 방문객이 이어지고 있다. 연합뉴스


국내 대표 딸기 생산지인 충남 논산에 수출을 겨냥한 전문 스마트팜 단지가 조성된다.

충남도는 논산시 부적면 마구평리 일원에서 ‘논산 딸기 산업 스마트팜 복합단지(딸기 복합단지) 착공식을 개최했다. 딸기 복합단지는 2028년까지 145억 5500만원을 투입해 14.1㏊ 규모로 조성한다. 논산시가 국유지를 매입해 기반 시설을 갖추면 입주자가 온실을 설치해 운영하는 방식으로, 2단계로 나눠 추진된다.

올해 완공 예정인 1단계(7.4㏊)는 총 15개 구획으로 이뤄진다. 현재 12개 구획에 입주할 청년 농업인이 선발된 가운데 내달 중 3명을 추가 모집할 예정이다. 각 구획당 면적은 3300∼4950㎡ 규모로 청년농에게 스마트팜 경영 기회와 함께 자립 기반을 제공한다.

2단계 스마트 원예 단지(6.7㏊)는 내년 상반기 완공을 목표로 하고 있다. 스마트 원예 단지에는 9개 구획으로 나눠 청년농(8명)과 앵커기업 (1곳)에 제공할 계획으로 올해 하반기 신청을 받아 선정하기로 했다.

도는 딸기 복합단지를 수출 전문 기지로 육성해 K-베리의 해외 판로를 확대한다는 계획이다.



전형식 충남도 정무부지사는 “충남은 스마트팜을 활용해 농업·농촌의 구조와 시스템 전환을 추진 중”이라며 “내년 2월 논산 세계 딸기 산업 엑스포의 성공적 개최를 통해 논산 딸기가 글로벌 브랜드로 성장할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.
홍성 박승기 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
논산 딸기 복합단지의 주요 목적은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로