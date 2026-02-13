디지털서울문화예술대학교, 2026학년도 1학기 신편입생 정시모집, 2월 19일까지

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

디지털서울문화예술대학교(총장 장승원, 이하 서울문화예술대)가 2026학년도 1학기 신·편입생 정시모집을 2월 19일(목)까지 진행한다. 2026학년도 1학기 신⦁편입생 정시모집은 고등학교 졸업자(졸업 예정자 포함) 또는 검정고시 합격자를 비롯해 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정된 자라면 지원할 수 있다. 편입학은 2학년과 3학년 과정으로 나뉜다.2026학년도에는 항공보안학과가 국방안보경찰학과로 개편돼 신·편입생을 모집한다. 또한 2025학년도 신설 학과로 국내에서 유일하게 모집을 진행하는 바둑학과는 신입학과 2학년 편입학만 지원할 수 있다.문화예술특성화대학교인 서울문화예술대는 인서울 4년제 대학교로서 사회가 필요로 하는 문화예술 인재 양성을 목표로 체계화된 고등교육의 배움을 실현하는 발판이 되고 있다. 지난 20여 년 동안 온·오프라인 교육을 결합한 블렌디드 러닝(blended learning) 교육을 선도한 사이버대학교로 이론, 실습, 실무 교육 등이 한 번에 가능하다. 또한 학과별 맞춤형 실습실을 두루 갖추고 있어 현장 실무 교육이 필요한 실용적인 학과들은 실습 및 특강을 진행한다.서울문화예술대는 4년제 학사 학위 취득과 동시에 다양한 자격증을 취득할 수 있으며 국가장학금 지원 등 직장인, 전업주부, 군인, 만학도를 위한 다양한 장학 혜택이 마련돼 있다. 또한 입학하는 학생들이 경제적인 부담을 덜 수 있도록 입학생 모두가 장학금을 받을 수 있다.미래문화예술계열이 특성화돼 있는 서울문화예술대의 모집학과는 ▲연극영화학과 ▲토탈뷰티아트학과 ▲사회체육학과 ▲실용음악학과 ▲건축공학과 ▲모델학과 ▲시각영상디자인학과 ▲사회복지학과(실버문화경영전공/사회복지전공) ▲한국어교육학과 ▲반려동물학과 ▲조리학과 ▲항공정비학과 ▲항공서비스학과 ▲국방안보경찰학과(개편) ▲패션산업학과 ▲실용무용학과 ▲바둑학과 등이다. 자세한 내용은 입학지원센터에서 확인할 수 있으며 입학 관련 상담은 대표전화 또는 실시간 상담으로 문의하면 된다. 원서접수는 유웨이어플라이와 진학어플라이에서도 가능하다.