‘세 낀 집’ 팔 길 열린다… 다주택 처분 매물 실거주 최대 2년 유예

양도세 중과 유예 종료 Q＆A

2026-02-13

이재명 대통령이 소셜미디어(SNS) 엑스(X·옛 트위터)를 통해 예고한 다주택자 양도소득세 중과 면제 조치 ‘5월 9일 종료’가 12일 확정됐다. 시장 혼란을 최소화하기 위한 보완 방안도 마련됐다. 다주택자가 ‘세금 폭탄’을 맞기 전에 집을 팔 수 있도록 퇴로를 열어 시장에 매물이 많이 나오게 해 집값을 안정화하려는 조치다. 종료를 앞둔 양도세 중과 면제 제도와 보완 방안에 대한 궁금증을 짚어봤다.Q. ‘양도세 중과 유예 종료’ 무슨 뜻인가.A. 양도세 중과란 다주택자가 조정대상지역 내 주택을 팔 때 양도세 기본세율(6~45%)에 보유한 주택 수에 따라 20~30% 포인트 더 얹어 무겁게 과세하는 것을 뜻한다. 윤석열 정부는 2022년 5월 출범과 동시에 이 제도를 1년간 한시적으로 총 3차례 유예했다. 하지만 ‘부자 감세’라는 비판이 잇따랐고, 이재명 정부는 다주택자에 대한 감세 조치가 집값 상승을 초래했다고 보고 종료하기로 했다. 5월 9일 이후부터는 원칙적으로 주택 양도차익에 최고 82.5%(지방세 포함)의 중과세율이 적용된다.Q. 다주택자가 중과를 피하려면.A. 유예 제도 종료로 당초에는 5월 9일까지 잔금을 내고 등기 이전까지 마쳐야 중과를 피할 수 있었다. 하지만 다주택자들은 토지거래허가구역 제도 때문에 팔고 싶어도 기한 내에 못 판다고 하소연했다. 이에 정부는 의견 수렴 후 5월 9일 전에 매매계약만 체결하면 중과하지 않는 것으로 조정했다. 다만 가계약 또는 토지거래허가 전 사전거래약정은 해당하지 않는다. 매매계약을 체결하고 계약금을 받은 사실이 서류를 통해 입증돼야 한다.Q. 지역별로 조건이 다른가.A. 잔금을 치르는 등 양도를 마무리하는 기한에 차이가 있다. 서울 강남·서초·송파·용산구에 있는 주택은 오는 5월 9일까지 매매계약을 완료하고, 계약일로부터 4개월 이내 양도를 마쳐야 중과를 피할 수 있다. 2025년 10월 16일 조정대상지역(그 외 서울 21개구 과천·광명·성남 등 경기 12곳)으로 신규 지정된 곳은 대처 기간이 짧았던 점을 고려해 6개월의 유예 기간이 부여된다.Q. 임차인이 있는 주택은 어떻게.A. 서울 전역을 비롯해 토허구역 내 주택을 사려면 4개월 내 전입 신고, 2년간 실거주해야 한다. 이 때문에 임대 기간이 남은 집은 5월 9일 내 집을 팔고 싶어도 팔 수가 없는 상황이었다. 이에 정부는 임차인이 있는 주택에 대해 12일 현재 체결된 임대차 계약상 최초 계약 종료일까지 실거주 의무를 유예하기로 했다. 다만 2년 후인 2028년 2월 11일까지는 반드시 입주해야 한다. 주택담보대출을 받을 때도 전입신고 의무가 완화된다. 현재는 ‘대출 실행일로부터 6개월 이내’ 전입해야 했지만 앞으론 ‘대출 실행일로부터 6개월’ 또는 ‘임대차계약 종료일로부터 1개월’ 중 더 늦은 시점까지 유예된다. 다만 이 혜택은 무주택 매수자에게만 적용된다. 무주택자에 대해 한시적으로 ‘갭투자’를 허용한 셈이다.Q. 1주택자가 상급지로 갈아탈 수 있나.A. 신규 지정 조정대상지역에서 사려는 집의 남은 임대차 기간이 6개월 미만이라면 매수인이 무주택자가 아니어도 허가받아 매수할 수 있다. 다만 임대 중인 주택에 대한 실거주 및 주택담보대출 전입 의무 유예 혜택을 받지 못하기에 한계가 있을 수 있다.