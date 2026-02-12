글로벌 최대 자산운용사 블랙록, 우리금융 2대 주주 올라

블랙록 지분율 6.07%→7.12%…1.05% 포인트
최대주주는 여전히 우리사주조합 7.7%
세계 최대 자산운용사인 블랙록이 우리금융지주 지분을 추가로 인수하며 2대 주주로 올라섰다.
12일 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 따르면 블랙록은 지난달 19일 우리금융그룹 지분 720만1412주를 추가 매수했다. 이에 따라 블랙록의 지분율은 기존 6.07%에서 7.12%로 1.05% 포인트 확대됐다.
이번 지분 확대에 따라 블랙록은 기존 2대 주주였던 국민연금(6.78%)을 제치고 지분 순위 2위에 올랐다. 다만 최대주주는 우리사주조합으로, 지분율은 7.7%다. 블랙록과의 격차는 약 0.6% 포인트 수준이다.
업계에서는 우리금융의 주가가 여전히 저평가 국면에 있다는 인식과 함께, 최근 제시한 공격적인 밸류업 프로그램이 외국인 투자자들의 관심을 끌었다는 해석이 나온다.
우리금융은 지난 6일 실적 발표에서 지난해 현금배당률이 31.8%에 달했다고 밝혔다. 아울러 주당 배당금을 연간 10% 이상 확대하고, 비과세 배당을 통해 주주환원의 실효성을 높이겠다는 방침도 함께 제시했다.
