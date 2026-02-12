2차 ESS 정부 입찰 7곳 선정…SK온, 절반 수주 ‘반전’

중앙계약시장 전남 6곳·제주 1곳

1차 수주 없었지만 2차 과반 획득

국내 산업 기여·안정성 향상 적중

SK온의 서산 공장. SK온 제공

1조원대 규모의 제2차 에너지저장장치(ESS) 중앙계약시장에서 SK온이 예상을 깨고 물량의 50% 이상을 수주하는 데 성공했다. 국산 소재를 활용하고 국내에서 ESS용 리튬인산철(LFP) 배터리를 생산하기로 하는 등 산업 기여도를 높인 게 적중했다는 분석이다.기후에너지환경부와 전력거래소는 제2차 ESS 중앙계약시장 우선협상 대상자로 전남 6곳과 제주 1곳 등 총 7개 사업지를 선정했다고 12일 밝혔다.ESS는 전력 생산이 많은 시간에 잉여 전력을 저장한 후 전력 소비가 높은 시간에 공급해 피크 수요에 대비하고 운영 안전성을 높이는 핵심 설비다. 이번 제2차 시장은 2027년까지 육지와 제주에 각각 525㎿, 40㎿ 규모의 ESS를 구축하는 사업이다.SK온은 총 7개 사업지 중 3곳에 배터리를 공급한다. 물량으로는 총 565㎿ 가운데 284㎿(50.3%)를 차지한다. 지난해 1차 입찰에서는 한 곳도 수주하지 못했지만 2차에서 압승을 거뒀다.1차 입찰에서 76%를 싹쓸이한 삼성SDI는 3건 202㎿(35.7%)의 물량을 확보했다. LG에너지솔루션은 1차에서 24% 수주로 고전한 데 이어 이번에도 14%(79㎿)의 점유율을 얻는 데 그쳤다.SK온의 선전은 핵심 평가 요소인 ‘산업·경제 기여도’에서 우위를 확보했기 때문으로 분석된다. SK온은 2차 입찰에 참여하며 국내 서산 2공장 라인 일부를 전환해 올 하반기 중 3GWh 규모의 ESS용 LFP 배터리 생산 라인을 구축하겠다고 발표했다. LFP 배터리의 양극재, 전해액, 분리막도 국내 업체로부터 조달할 예정이다.‘화재 및 설비 안전성 평가’에서도 경쟁력을 확보했다는 평가다. SK온 관계자는 “업계 최초로 이상 징후를 조기 감지하는 전기화학 임피던스 분광법(EIS) 기반 진단 기술을 도입했다”며 “화재 안정성에서도 인정받은 것으로 보인다”고 했다. 기후부와 전력거래소는 올해 중 제3차 중앙계약시장을 추가 개설할 계획이다.