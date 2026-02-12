글램, 고말숙과 공개 구혼 프로젝트 개시

이미지 확대 고말숙과 함께하는 글램 캠페인. 글램 제공 닫기 이미지 확대 보기 고말숙과 함께하는 글램 캠페인. 글램 제공

러브테크 기업 큐피스트(대표 안재원)가 운영하는 국내 대표 소개팅 앱 ‘글램’은 유튜버 고말숙과 함께 결혼을 전제로 한 공개 구혼 프로젝트를 진행한다고 밝혔다. 슬로건 “탈퇴하세요, 함께”를 내세운 이번 프로젝트는 단순한 콘텐츠 제작을 넘어, 고말숙의 실제 이상형과 결혼관에 부합하는 평생의 동반자를 찾는 데 초점을 맞췄다.고말숙은 지난 2024년에도 맞선 콘텐츠를 통해 결혼 후보자들과의 만남을 가감 없이 공개하며 큰 화제를 모은 바 있다. 당시 많은 이들의 응원을 받았으나 실제 결실로 이어지지는 못했던 만큼, 이번 프로젝트에서는 자신의 결혼 조건과 가치관을 더욱 구체화하여 한층 진지한 태도로 임할 계획이다.이번 공개 구혼은 오는 2월 14일부터 22일까지 총 9일간 글램 앱 내 전용 이벤트 페이지를 통해 진행된다. 참가를 희망하는 구혼자들은 글램의 메시지 기능인 ‘크러시’를 통해 고말숙에게 직접 자신의 진심을 전달할 수 있다.특히 이번 프로젝트는 고말숙이 지원자들의 프로필과 메시지를 직접 검토하고 실제 만남 대상을 선택하는 방식으로 운영된다. 글램 측은 매칭되지 않은 참여자들을 위해 이벤트에 사용된 재화를 전액 반환하는 정책을 마련해 참여 문턱을 낮췄다.글램 관계자는 “글램 이용자 설문 결과 91.5%가 진지한 만남을 선호하며, 실제 만남의 45.2%가 연애로 이어질 만큼 진정성 있는 유저들이 활동 중”이라며 “올해 고말숙 님이 글램이라는 플랫폼을 통해 실제 인연을 만나 결혼이라는 결실을 맺을 수 있기를 진심으로 응원한다”고 전했다.고말숙의 진지한 도전이 실제 결혼이라는 해피엔딩으로 이어질 수 있을지, 많은 팬과 미혼 남녀들의 관심이 집중되고 있다.