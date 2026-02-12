신한금융, ‘솔선수범 릴레이’ 자립준비청년 지원 봉사… 신유빈 선수 동참

이미지 확대
봉사활동에 참여한 (사진 왼쪽 부터) 진옥동 신한금융지주 회장, 조준호 엔젤스헤이븐 대표, 신유빈 선수가 기부금을 전달하고 기념촬영을 하고 있다. 신한금융 제공
임직원 참여 ‘솔선수범 릴레이’
성금 1억원 조성해 독립 지원한금융지주가 설 명절을 앞두고 아동양육시설 보호아동과 자립준비청년을 지원하는 봉사활동을 진행했다.
신한금융은 지난 11일 서울 은평구 서울시립 꿈나무마을에서 임직원 사회공헌 캠페인 ‘솔선수범 릴레이’의 여섯 번째 사업으로 봉사활동을 실시했다고 12일 밝혔다. 솔선수범 릴레이는 임직원들이 아이디어 제안부터 기부금 모금, 봉사까지 참여하는 사회공헌 프로젝트다.
이번 활동은 시설 아동들과 온정을 나누는 동시에, 이들 중 자립을 앞두거나 자립 이후 단계에 있는 자립준비청년을 실질적으로 지원하기 위해 마련됐다.
이날 봉사에는 그룹 경영진과 임직원 30여 명이 참여해 아이들이 희망한 맞춤형 설 선물 140개를 전달했다. 윷놀이·제기차기 등 민속놀이 체험과 설 음식 만들기도 함께했다. 신한금융이 후원하는 탁구 국가대표 신유빈 선수도 동참했다.
신한금융 임직원들은 이번 활동을 위해 자발적으로 약 8000만원을 모금했으며, 여기에 그룹 기부금을 더해 총 1억원의 재원을 마련했다. 해당 재원은 자립준비청년의 안정적인 독립과 사회 정착을 지원하는 데 활용될 예정이다.
