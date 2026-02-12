LG전자 베스트샵 목동점, 지역 세일 ‘마감 임박’… 웨딩·이사·에어컨·OLED·Apple 혜택 막바지

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

LG전자 베스트샵 목동점이 2월 1일부터 진행 중인 지역 세일 행사가 막바지에 접어들었다고 밝혔다. 이번 행사는 서울 서남권·경기·인천 지역 고객을 대상으로 생활가전·혼수가전·IT 기기까지 아우르는 대형 기획전으로, 웨딩·이사 고객을 위한 특별 혜택과 ‘그램 AI’ 신제품 할인 행사를 함께 선보이며 관심을 모았다.행사 기간 LG전자 베스트샵 목동점에서는 결혼 및 이사를 준비 중인 고객을 위한 ‘웨딩/이사 특별 초대전’을 운영해 냉장고, 세탁기, 건조기, TV 등 필수 가전을 중심으로 합리적인 구매 조건을 제공해 왔다.또한 다가오는 여름 시즌을 대비해 에어컨 진열대전도 함께 진행 중이다. 2026년형 에어컨 가격 인상이 예고된 가운데, 현 시점에서 비교적 유리한 조건으로 구매할 수 있는 기회로 주목받고 있다. 특히 해당 진열 제품은 한정 수량으로 운영되어 일부 품목은 조기 소진될 수 있다. 이와 함께 2026년형 ‘그램 AI’ 신제품 출시 기념 할인 행사도 마련됐다. 휴대성과 성능을 강화한 최신 노트북 제품을 출시 기념 혜택과 함께 만나볼 수 있다.대형 TV 수요를 반영한 대형 OLED 기획전도 동시 진행 중이다. 프리미엄 화질을 앞세운 OLED TV를 중심으로 홈엔터테인먼트 업그레이드를 고려하는 고객들의 발길이 이어지고 있다.LG전자 베스트샵 목동점은 Apple 제품 공식 판매 매장으로, iPhone을 비롯한 다양한 Apple 제품에 대한 특별 혜택도 함께 운영 중이다. 통신 3사 및 자급제 구매 혜택을 한 번에 비교 상담할 수 있어 IT 기기 구매 편의성을 높였다.한석훈 LG전자 베스트샵 목동점 지점장은 “이번 지역 세일은 웨딩, 이사, 신규 아파트 입주, 계절가전 교체 수요를 고려해 준비한 행사”라며 “행사가 마무리 단계에 접어든 만큼, 관심을 두고 있던 고객이라면 종료 전에 매장을 방문해 상담받아 보시길 권한다”고 전했다.한편, LG전자 베스트샵 목동점 진열 제품 및 행사 관련 자세한 내용은 매장 방문 및 상담을 통해 확인할 수 있다.