켄텍-한국전력, ‘에너지 AI’ 공동연구 본격화

에너지AI생태계 구축…핵심기술 개발 및 사업화 추진

한국에너지공과대학교와 한국전력이 11일 '에너지 AI' 분야 핵심 기술 고도화와 실증을 위한 업무협약을 체결했다. 한국에너지공과대학 제공

한국에너지공과대학교(켄텍)와 한국전력이 ‘에너지 AI’ 분야 핵심 기술 고도화와 실증을 위한 공동연구에 본격 착수한다.켄텍은 11일 본교에서 에너지 AI 공동연구 및 기술협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.이번 협약은 양 기관이 에너지 AI 생태계 구축의 필요성에 공감하고, 에너지 분야 핵심 AI 기술개발과 사업화를 위한 공동연구 및 인력양성, 인프라 공유 등 상호 협력체계를 마련하기 위해 추진됐다.협약에 따라 양 기관은 ▲에너지 분야 핵심 AI 기술개발 및 실증을 위한 공동연구 ▲AI 컴퓨팅 인프라와 연구거점 공동 활용 ▲인턴십·인력교류 및 교육과정 운영 등 인재 양성 ▲기술 사업화와 창업 지원 등 산학연 협력을 중점 추진할 계획이다.박진호 켄텍 총장직무대행은 “한전과의 연구 성과가 산업 현장으로 이어질 수 있도록 공동연구의 완성도를 높이겠다”며 “전문 인재 양성과 기술 사업화까지 연계되는 산학연 협력 모델을 구축해 나가겠다”고 말했다.양 기관은 이번 협약을 통해 에너지 산업의 디지털 전환을 가속화하고, 차세대 전력·에너지 기술 경쟁력 확보와 지속가능한 에너지 혁신 생태계 조성에 기여할 것으로 기대된다.