[속보] 코스피 5400선 돌파… 장중 5426.87로 역대 최고치

이미지 확대 코스피 5,400 돌파

12일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수 등이 표시되고 있다. 이날 코스피 지수는 전장보다 70.90p(1.32%) 오른 5,425.39에 출발했다. 2026.2.12.

코스피가 장 초반 5400선을 넘어서며 사상 최고치를 경신했다. 연초 이후 이어진 상승 흐름 속에 지수는 장중 5420선을 웃돌며 기록을 다시 썼다.12일 오전 9시 5분 기준 코스피는 전 거래일보다 61.34포인트(1.15%) 오른 5415.83을 기록했다. 장중 한때 5426.87까지 상승하며 역대 최고가를 새로 썼다.같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 1.21포인트(0.11%) 오른 1116.08을 나타냈다. 서울외환시장에서 원달러 환율은 전날 주간 거래 종가보다 1.5원 내린 1448.6원으로 출발했다.