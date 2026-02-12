‘60조’ KB, 금융지주 첫 시총 돌파

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
‘60조’ KB, 금융지주 첫 시총 돌파

박소연 기자
입력 2026-02-12 00:57
수정 2026-02-12 00:57
주가 오르면서 PBR도 1배로

11일 유가증권시장에서 KB금융지주가 국내 은행지주 가운데 처음으로 시가총액 60조원을 넘겼다. 주가가 오르면서 그동안 억눌려 있던 주가순자산비율(PBR)도 1배에 도달했다. PBR은 기업의 주가가 장부상 순자산 가치의 몇 배로 거래되고 있는지를 보여주는 지표다.

그동안 국내 금융주는 실적이 견조해도 시장에서 낮은 평가를 받아왔다. 자산 가치보다 주가가 낮게 형성되며 PBR 0.4~0.6배 수준에 머무는 경우가 대부분이었다.

KB금융이 보통주자본비율(CET1)과 연계한 밸류업 계획을 내놓고, 자사주 매입·소각을 포함한 주주환원 강화를 분명히 한 점이 이런 인식 변화를 이끌었다는 분석이다. 반도체 등 성장주 중심의 장세와는 별개로, 금융주 역시 더 이상 단순한 저평가 종목이 아니라 기업 가치가 주가에 반영되는 대상으로 재평가되기 시작했다는 의미로 시장은 받아들이고 있다.

박소연 기자
2026-02-12 B3면
