국토부 “인천공항공사, 주차대행 졸속 개편”

감사 결과 발표… “계약·절차 위반”

일각에선 이학재 사장 겨냥 분석도

2026-02-12 B2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

인천국제공항공사가 추진했던 주차 대행(발레파킹) 서비스 개편이 졸속으로 이뤄졌다는 정부 감사 결과가 나왔다.국토교통부는 11일 “인천국제공항 주차 대행 서비스 개편 적절성에 대한 감사를 벌인 결과 서비스 개편 동기와 계약 내용, 절차 등 추진 과정 전반에 걸쳐 졸속으로 추진된 사실이 확인됐다”고 밝혔다.앞서 공사는 지난 1월부터 일반 주차 대행 서비스는 차량 인계 장소를 제1여객터미널에서 4㎞ 떨어진 외곽 주차장으로 바꾸고, 1터미널 지상 주차장에 제공되던 주차 대행 서비스는 ‘프리미엄 서비스’로 변경해 요금을 2만원에서 4만원으로 2배 올리려고 했다.하지만 시행 전인 지난해 12월 꼼수 요금 인상이란 비판이 제기됐고, 국토부는 개편안 시행을 중단하라고 지시한 뒤 감사에 나섰다.국토부는 “공사는 주차 대행업체의 과속, 난폭 운전, 절도 등의 문제가 불거지자 대행 운전 거리를 줄이면 문제가 해결된다는 단순 논리로 최소한의 전문가 검토 없이 개편에 착수했다”고 지적했다.‘1터미널 주차장 혼잡을 완화하려면 개편이 필요했다’는 공사 측 주장에 대해 국토부는 “주차장 혼잡은 1터미널이 아니라 2터미널이 더 심화한 것으로 나타났다”고 반박했다. 이와 함께 “주차 대행 사업자 선정과 계약도 부실하게 추진된 것으로 확인됐다”고 밝혔다.일각에서는 공사를 대상으로 국토부의 이례적인 감사가 추진된 것이 윤석열 정부가 임명한 이학재 사장을 겨냥한 게 아니냐는 관측이 나온다. 앞서 이 사장은 대통령 업무보고에서 ‘책갈피 달러 반입’ 논란으로 이재명 대통령과 충돌했다.