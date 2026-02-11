담합 적발되면 가격 강제조정

‘장관급 TF’ 가동해 물가 총력전

2026-02-12 1면

정부가 장관급 태스크포스(TF)를 가동해 민생 물가 부담을 키우는 가격 담합 근절에 나선다. 담합이 적발되면 기업에 ‘가격 재결정 명령’을 내려 가격을 다시 산정하도록 강제하는 등 고강도 조치를 예고했다. 가격 재결정 명령은 2006년 밀가루 담합 파동 이후 한 번도 발동된 적 없다.정부는 11일 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관을 의장으로 하는 ‘민생물가 특별관리 관계장관 TF’를 출범시키고 상반기 집중 가동에 들어갔다. TF는 구 부총리와 주병기 공정거래위원회 위원장을 중심으로 불공정거래 점검, 정책지원 부정수급 점검, 유통구조 점검 등 3개 팀으로 운영된다.구 부총리는 첫 회의에서 “담합이나 독과점적 지위를 악용하는 행위는 범정부 합동 단속으로 대응하고 불법행위 적발 시 공정위와 수사기관이 공조해 엄정 대처하겠다”고 강조했다. 할당관세, 할인 지원, 비축 물량 방출 등 정부 대책의 혜택만 취하고 가격 인하에 나서지 않는 이른바 ‘선의 악용’ 사례는 즉시 수사를 의뢰하기로 했다.공정위가 맡는 불공정거래 점검팀은 품목별 가격 인상률과 시장집중도, 국민 생활 밀접도를 기준으로 우려 품목을 상시 점검한다. 불공정 행위가 확인되면 가격 재결정 명령을 발동해 담합을 깨고, 기업이 독립적으로 다시 정한 가격을 공정위에 보고하도록 한다. 공정위 관계자는 “명령 불이행 시 후속 조치가 뒤따른다”고 설명했다.