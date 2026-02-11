‘화려한 빛장식과 함께’ 2026 롯데 루미나리에 개최

2026 밀라노 올림픽
홍윤기 기자
홍윤기 기자
입력 2026-02-11 19:32
수정 2026-02-11 19:32
모델들이 11일 서울 송파구 롯데월드타워 월드파크 일대에서 열린 2026 롯데 루미나리에에서 포즈를 취하고 있다. 2026.2.11 뉴시스
모델들이 11일 서울 송파구 롯데월드타워 월드파크 일대에서 열린 2026 롯데 루미나리에에서 포즈를 취하고 있다. 2026.2.11 뉴시스


롯데물산이 잠실 일대에서 새해 맞이 행사인 ‘2026 롯데 루미나리에 Wish Shines On’을 개최했다. 루미나리에는 이탈리아어로 ‘빛’을 뜻하며 조명을 활용한 대형 빛 축제를 가리킨다.

올해 행사는 규모가 지난해보다 약 세 배 확대됐다. 높이 17m의 돔을 중심으로 가로 63m, 세로 25m 길이의 십자형 터널이 조성됐고, 광장 모서리에는 16m 높이의 타워가 설치됐다.

터널 입구는 아치형 구조로 꾸며져 관람객이 들어서는 순간 공간 전체가 한눈에 들어오도록 연출됐다. 야간 점등 시간에는 일대가 거대한 빛의 통로로 변하며 시민들의 발길이 이어졌다.

한 외국인 가족이 11일 서울 송파구 롯데월드타워 월드파크 일대에서 열린 2026 롯데 루미나리에서 즐거운 시간을 보내고 있다. 2026.2.11 뉴시스
한 외국인 가족이 11일 서울 송파구 롯데월드타워 월드파크 일대에서 열린 2026 롯데 루미나리에서 즐거운 시간을 보내고 있다. 2026.2.11 뉴시스


시민들이 11일 서울 송파구 롯데월드타워 월드파크 일대에서 열린 2026 롯데 루미나리에를 둘러보고 있다. 2026.2.11 뉴시스
시민들이 11일 서울 송파구 롯데월드타워 월드파크 일대에서 열린 2026 롯데 루미나리에를 둘러보고 있다. 2026.2.11 뉴시스
홍윤기 기자
