GS글로벌, 임직원 헌혈 캠페인…“헌혈하고 두쫀쿠도”

‘생명을 나누는 헌혈 캠페인’ 열어

이미지 확대 GS글로벌 임직원이 11일 서울 역삼동 GS타워 본사에서 혈액 수급 안정화와 생명 나눔 문화 확산을 위해 ‘생명을 나누는 헌혈 캠페인’에 참여하는 모습. ﻿GS글로벌 제공 닫기 이미지 확대 보기 GS글로벌 임직원이 11일 서울 역삼동 GS타워 본사에서 혈액 수급 안정화와 생명 나눔 문화 확산을 위해 ‘생명을 나누는 헌혈 캠페인’에 참여하는 모습. ﻿GS글로벌 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

GS글로벌은 서울 강남구 역삼동 GS타워 본사에서 혈액 수급 안정화와 생명 나눔 문화 확산을 위해 ‘생명을 나누는 헌혈 캠페인’을 개최했다고 11일 밝혔다.이번 행사는 겨울철 혈액 수급 부족으로 어려움을 겪고 있는 의료 현장을 지원하고 생명 나눔의 가치를 확산하기 위해 마련됐다.행사에는 김성원 GS글로벌 대표를 포함한 임직원이 자발적으로 참여했다. 대한적십자사가 서울 강남 GS타워 본사 앞에 마련한 헌혈 버스에서 진행됐다.헌혈은 수혈이 필요한 환자들에게 가장 직접적으로 도움이 되는 생명 나눔 활동으로 헌혈 1회는 성분 분리를 통해 최대 3명의 환자에게 도움을 줄 수 있다. 헌혈에 참여한 임직원에게는 헌혈증서와 함께 커피 쿠폰과 두쫀쿠 등 소정의 기념품도 제공됐다.GS글로벌 관계자는 “헌혈은 누구나 참여할 수 있는 가장 따뜻한 기부”라며 “이번 행사를 통해 지역사회에 생명 나눔 문화가 더욱 확산하기를 기대하고 진정성 있는 사회공헌 활동을 지속하겠다”고 말했다.GS글로벌은 헌혈 외에도 소외계층 지원, 고교 장학금 후원 등 다양한 사회공헌 프로그램을 통해 이웃사랑 실천에 적극적으로 나서고 있다.