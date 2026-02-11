도쿄일렉트론코리아, ‘세미콘 코리아 2026’ 최대 규모 부스 운영

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

도쿄일렉트론코리아, ‘세미콘 코리아 2026’ 최대 규모 부스 운영

이지훈 기자
이지훈 기자
입력 2026-02-11 13:23
수정 2026-02-11 13:23
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
관람객들이 11일 서울 강남구 코엑스에서 열린 세미콘 코리아 2026에서 도쿄일렉트론(TEL)코리아 부스를 둘러보고 있다. 국제반도체장비재료협회(SEMI) 주관으로 역대 최대 규모를 선보인 이번 행사는 오는 13일까지 열린다. 2026.2.11 이지훈 기자
관람객들이 11일 서울 강남구 코엑스에서 열린 세미콘 코리아 2026에서 도쿄일렉트론(TEL)코리아 부스를 둘러보고 있다. 국제반도체장비재료협회(SEMI) 주관으로 역대 최대 규모를 선보인 이번 행사는 오는 13일까지 열린다. 2026.2.11 이지훈 기자


이미지 확대
관람객들이 11일 서울 강남구 코엑스에서 열린 세미콘 코리아 2026에서 도쿄일렉트론(TEL)코리아 부스를 둘러보고 있다. 국제반도체장비재료협회(SEMI) 주관으로 역대 최대 규모를 선보인 이번 행사는 오는 13일까지 열린다. 2026.2.11 이지훈 기자
관람객들이 11일 서울 강남구 코엑스에서 열린 세미콘 코리아 2026에서 도쿄일렉트론(TEL)코리아 부스를 둘러보고 있다. 국제반도체장비재료협회(SEMI) 주관으로 역대 최대 규모를 선보인 이번 행사는 오는 13일까지 열린다. 2026.2.11 이지훈 기자


관람객들이 11일 서울 강남구 코엑스에서 열린 세미콘 코리아 2026에서 도쿄일렉트론(TEL)코리아 부스를 둘러보고 있다.

반도체 제조 장비 업체 도쿄일렉트론코리아는 미래 혁신의 중심이 될 반도체 기술이 시작되는 출발점을 의미하는 ‘모든 시작의 시작’ 콘셉트로 전시관을 운영한다. 부스에는 스마트 테이블을 활용해 반도체 제조 공정을 체험할 수 있는 공간이 마련됐다.

이지훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
도쿄일렉트론코리아의 세미콘 코리아 2026 전시 콘셉트는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로