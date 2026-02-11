반도체 수출 137% 증가… 이달 초 수출 44% 급증하며 ‘훈풍’

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

반도체 수출 137% 증가… 이달 초 수출 44% 급증하며 ‘훈풍’

박은서 기자
박은서 기자
입력 2026-02-11 09:47
수정 2026-02-11 09:47
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
수출용 차량들이 경기 평택시 평택항에 세워져 있는 모습. 이지훈 기자
수출용 차량들이 경기 평택시 평택항에 세워져 있는 모습. 이지훈 기자


이달 1~10일 한국 수출이 214억 달러로 지난해 같은 기간보다 40% 넘게 급증한 것으로 나타났다.

11일 관세청은 1∼10일 기간의 수출입 현황 잠정치를 발표하고 이 기간 수출은 214억 달러, 수입은 207억 달러를 기록했다고 밝혔다. 각각 44.4%, 21.1% 증가한 수치다. 무역수지는 6억 달러 흑자를 기록했다.

조업일수를 고려한 일평균 수출액은 28억 5000만 달러로 34.8% 늘었다. 이달 1∼10일 조업일수는 7.5일로 작년보다 0.5일 많았다.

수출액 급증의 가장 큰 원인은 반도체였다. 인공지능(AI) 수요 폭증에 따라 호조세를 보이면서 반도체 수출이 전년 동기 대비 137.6% 증가해 전체 수출을 이끌었다. 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중도 31.5%로 12.3%포인트 늘었다.

이외에도 석유제품(40.1%), 무선통신기기(27.9%) 등의 수출이 증가했다. 반면 승용차(-2.6%)와 선박(-29.0%)은 감소했다.

주요 수출 대상국별로는 중국(54.1%), 미국(38.5%), 베트남(38.1%), 유럽연합(12.2%), 대만(101.4%) 등에서 모두 증가세였다.

수입액도 반도체에서 증가폭이 컸다. 반도체(32.2%)와 반도체 제조장비(69.1%)의 수입이 늘었다. 반면 원유(-19.7%)와 가스(-2.2%) 등은 줄면서 에너지 수입액이 11.9% 감소했다.
세종 박은서 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
수출 급증의 가장 큰 원인은 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로