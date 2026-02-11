멀츠, IMCAS 2026서 ‘폐경기 피부 건강’ 화두 던져… 역대 최다 연구 발표

이미지 확대 IMCAS World Congress 2026 멀츠 에스테틱스 부스 전경. 닫기 이미지 확대 보기 IMCAS World Congress 2026 멀츠 에스테틱스 부스 전경.

글로벌 메디컬 에스테틱 기업 멀츠 에스테틱스(이하 멀츠)가 지난달 29일부터 31일까지 프랑스 파리에서 열린 세계 최대 규모 미용성형학회 ‘IMCAS 2026’에 참가해 최신 연구 성과를 공개했다고 11일 밝혔다.이번 학회에서 멀츠는 자사 역대 최다인 16건의 연구 포스터를 발표했다. 울쎄라의 실시간 초음파 영상 기술을 비롯해 제오민, 벨로테로 등 주요 포트폴리오를 활용한 임상 데이터를 공유하며, 실제 진료 현장의 목소리를 과학적으로 입증했다는 평가를 받았다. 특히 멀츠는 ‘변화에 앞서: 현대적 과제 해결(Ahead of the Curve)’을 주제로 단독 심포지엄을 개최해 눈길을 끌었다. 이번 심포지엄의 핵심 화두는 ‘폐경기 여성의 피부 변화’였다.연자로 나선 비앙카 비스코미 박사는 “폐경 이후 에스트로겐 감소로 인한 콜라겐 손실은 피부 손상을 넘어 여성의 자존감과 삶의 질에 큰 영향을 미친다”며 “이에 대응하는 체계적인 치료 전략과 인식 변화가 시급하다”고 강조했다.멀츠 에스테틱스 밥 래티건 CEO는 “멀츠는 의료 전문가들의 새로운 필요를 예측하고 해결하는 데 집중하고 있다”며 “빠르게 변하는 환경 속에서도 모든 소비자가 자신감을 가질 수 있도록 혁신을 거듭하겠다”고 밝혔다.유수연 멀츠 에스테틱스 코리아 대표는 “이번에 논의된 폐경기 피부 건강은 국내 의료진에게도 매우 중요한 과제”라며 “근거 기반의 임상 데이터를 바탕으로 국내 소비자들에게 최적의 솔루션을 제공할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 덧붙였다.