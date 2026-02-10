[단독]“임차료로 스타일러를?”…산업은행 간부, 회계 처리 위반 의혹

이미지 확대 서울 영등포구 산업은행 본사. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 서울 영등포구 산업은행 본사. 서울신문 DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한 산업은행 간부가 개인 집무실에서 사용할 고가 가전인 스타일러(의류관리기)를 산하 지점 예산으로 구매하도록 지시하고, 회계 항목을 ‘지급임차료’ 등으로 처리하라고 요구했다는 의혹이 10일 내부에서 제기됐다.해당 의혹을 제기한 내부 직원에 따르면 지난 1월 관할 지역본부장은 지점과의 업무용 메신저를 통해 스타일러 구매를 지시하면서, 본부 예산이 아닌 산하 지점 예산을 사용하라고 했다. 직원은 기관장 직위를 이용해 개인 편의 목적의 비용을 하급 조직에 전가한 것으로, 내부 규정에 위배된다는 입장이다.이 과정에서 본부장 측은 예산 집행의 문제 소지를 인지하고 있었던 정황도 드러났다는 주장이다. 메신저를 통해 “스타일러로 기재하면 안 된다”, “지점의 지급임차료 등으로 처리하라”는 취지의 구체적인 회계 처리 지시가 전달됐다는 것이다. 물품은 본부에서 사용하면서도 예산은 산하 지점에 떠넘기고, 계정과목까지 변경하도록 요구했다는 설명이다.제보 직원은 정상적인 회계 처리로는 집행이 어렵다는 점을 지시하는 측도 알고 있었고, 감사 적발 가능성을 피하기 위해 품목명과 계정과목을 바꾸도록 한 것으로 보고 있다고 했다. 개인 사용 목적의 물품이라면 굳이 구매 내역을 숨길 이유가 없다는 주장이다. 산업은행 관계자는 “해당 직원이 문제 소지를 지적했고, 이후 진행되지 않은 일”이라고 했다.이 직원은 해당 회계 지시 이전부터 직장 내 괴롭힘을 겪어왔다고도 호소했다. 팀장급 직원이 공개적인 자리에서 욕설과 모욕적 발언을 반복했고, 워킹맘과 장애 아동 양육을 이유로 한 차별적 언사와 가족의 위독한 상황을 둘러싼 폭언까지 있었다는 주장이다. 그러나 관리·감독 라인은 이를 제지하지 않고 방관했다고 덧붙였다.직원에 따르면 직장 내 괴롭힘을 내부적으로 문제 제기한 이후 전출 조치와 인사 평가상 불이익을 받았으며, 이후에도 상급 라인으로부터 회계 처리와 관련한 지시가 이어졌다. 그는 이번 사안과 관련해 예산 집행과 회계 처리의 적정성, 내부 통제 시스템이 정상적으로 작동했는지에 대한 점검이 필요하다고 주장하고 있다.이 직원은 지난 주 관련 사안을 고충처리위원회에 접수했으며 이번 주부터 노사 동수가 모여 해당 사안의 사실 관계를 파악 중이다.