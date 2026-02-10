암초에 부딪친 16조~20조 프로젝트… 추자 해상풍력발전단지 이번엔 공기업도 발뺐다

에퀴노르에 이어 한국중부발전도 발빼

9일 마감 2차 평가서류 미제출로 무산

“사업여건 등 환경 안맞아 미제출한 듯”

재응모·사업계획 변경 여부 상반기내 결정

제주 추자도 인근 해상에서 추진되던 초대형 해상풍력발전 사업이 다시 암초를 만났다. 해외 에너지 공룡은 물론, 단독으로 참여했던 국내 공기업마저 최종 제안서를 제출하지 않으면서 사업이 사실상 원점으로 돌아갔다.이후 재공모에서는 한국전력 발전 자회사인 한국중부발전이 단독 응찰하면서 사실상 수의계약 수순으로 이어질 것이란 관측이 나왔다. 하지만 중부발전 역시 2단계 사업제안서를 제출하지 않으면서 사업이 다시 암초를 만난 셈이다.초대형 사업 규모와 투자 부담, 정책 불확실성이 복합적으로 작용했을 가능성이 크다는 분석이 나온다. 실제로 제주 전체 풍력발전 누적 규모가 1GW에도 미치지 못하는 상황에서, 단일 사업으로 2GW가 넘는 발전단지를 추진하는 것은 전례 없는 수준이다.제주도와 제주에너지공사는 도청기자살에서 긴급 브리핑을 통해 ‘공공주도 2.0 추자 해상풍력발전단지 조성사업(가칭)’ 사업자 공모는 2단계 평가서류가 접수되지 않으면서 최종 유찰됐다고 10일 밝혔다. 앞서 1차 공모에 이어 재공모에서도 단독 응찰이 이뤄졌지만, 마지막 단계에서 사업 제안 자체가 제출되지 않았다.당초 이 사업은 제주 에너지 전환의 상징으로 불렸다. 추자도 동·서 해역에 총 2.37㎾급 해상풍력 단지를 조성하는 초대형 프로젝트로 2035년 상업운전을 목표로 추진돼 왔다. 과거 구상 기준으로는 총 사업비 규모는 약 16조~20조원에 달할 것으로 추정됐다.그러나 사업은 시작부터 삐걱거렸다. 초기에는 노르웨이 국영 에너지기업 에퀴노르가 유력 사업자로 거론됐지만, 공모 조건을 이유로 입찰에 참여하지 않았다. 에퀴노르 측은 “대규모 해상풍력 개발을 안정적으로 추진하기에는 제도적·상업적 기반이 충분하지 않다”고 밝힌 바 있다.일각에선 도민 이익공유금(최소 연간 1300억원) 등이 부담으로 작용한 게 아니냐는 시선에 대해 최명동 제주에너지공사 사장은 “중부발전의 2차 서류 접수하지 않은 것과 관련 공식 입장을 제출하지 않았다”면서 “다만 컨소시엄 구성 등 사업 여건 등 추진 환경이 맞지 않았다고 판단하지 않았나 생각된다”고 말했다.이어 “향후 전체 사업계획 2.37㎾급이 변경되면 도민이익공유금이 축소되면 감소할 것으로 보인다”고 전했다.최 사장은 “현재의 규모를 유지한채 다시 사업자를 모집할지, 사업규모를 조정하고 공모 조건을 변경해 다시 진행할지 여부는 올해 상반기내 결정될 것으로 보인다”고 전했다.해상경계 분쟁 문제 등 불확실성에 대한 지적에 대해선 “해상 경계는 국가기본도에 충실했다”면서 “전남도와 분쟁해소를 사전예방하기 위한 경계를 설정했다”고 밝혔다.또한 “2.37㎾급 국내 최초이자 최고의 단지이지만 정부의 2035 탄소중립 에너지 대전환에 맞춰 사업을 진행했기 때문에 충분히 사업을 추진할 수 있다고 판단했다”고 강조한 뒤 “이번 응찰을 안했다고 끝난 게 아니어서 다시 추가적인 검토가 필요하다고 생각한다”고 덧붙였다.제주도와 제주에너지공사는 “이번 공모 결과를 면밀히 분석한 뒤 추자해상풍력 사업 추진 전략과 계획을 종합적으로 검토해 신중히 결정해 나갈 계획 전면 재검토할 계획”이라고 밝혔다.한편, 우선순위 사업으로 꼽힌 서부 해상풍력(181㎿) 사업은 주민 수용성을 전제로 추진을 이어갈 방침이다.