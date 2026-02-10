11일부터 수서역에서 KTX, 서울역에서 SRT 예매 가능해진다

이미지 확대 3일 수서를 정차역으로 하는 SRT가 서울역에 도착해 잠시 정차한 뒤 다시 출발하고 있다. 이날 한국철도공사(코레일)와 에스알(SR)은 오는 25일 KTX가 수서역에서 출발하고, SRT는 서울역에서 출발하는 시범교차운행에 앞서 시운전을 진행했다. 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 3일 수서를 정차역으로 하는 SRT가 서울역에 도착해 잠시 정차한 뒤 다시 출발하고 있다. 이날 한국철도공사(코레일)와 에스알(SR)은 오는 25일 KTX가 수서역에서 출발하고, SRT는 서울역에서 출발하는 시범교차운행에 앞서 시운전을 진행했다. 안주영 전문기자

11일부터 수서역에서 KTX를, 서울역에서는 SRT를 예매할 수 있게 된다.10일 국토교통부와 한국철도공사(코레일)·에스알(SR)은 오는 25일부터 KTX·SRT 교차운행 시범사업을 시작한다고 밝혔다. 고속열차 통합 운행의 신호탄을 쏘게 되는 것이다.시범운행 노선은 KTX 수서역~부산역, SRT 서울역~부산역으로, 승차권은 각 기관의 어플과 홈페이지, 역사 현장발매 등을 통해 예매할 수 있다.이용객의 편의와 시범운행의 취지를 고려해 KTX는 SRT 운임과 동일하게 적용된다. 평균 10% 저렴해진 것이다 서울역발 SRT도 KTX보다 평균 10% 낮은 운임으로 운행된다. 다만 시범운행으로 운영되는 데다 저렴한 운임을 적용한 만큼 마일리지는 적립되지 않는다.김태병 국토부 철도국장은 “좌석공급 확대 등 고속철도 통합운행의 혜택을 국민들께서 빨리 누리실 수 있도록 절차를 차질 없이 추진하고, 무엇보다 안전에 문제가 없도록 면밀히 살피고 점검하겠다”라고 밝혔다.