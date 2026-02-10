삼성화재, 연간 해외여행보험에 여행취소 위약금 보장

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

삼성화재, 연간 해외여행보험에 여행취소 위약금 보장

김예슬 기자
김예슬 기자
입력 2026-02-10 09:47
수정 2026-02-10 09:47
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
삼성화재 제공
삼성화재 제공


취소수수료 최대 80% 보상
연 1회 가입으로 1년간 적용삼성화재는 ‘365 연간해외여행보험’에 여행 취소 시 발생하는 위약금을 보장하는 ‘여행취소위약금보상 특별약관’을 신설했다고 10일 밝혔다.

‘365 연간해외여행보험’은 한 번 가입하면 1년 동안 횟수 제한 없이 해외여행 보장을 받을 수 있는 상품으로, 출장이나 단기 체류 등 해외 출국이 잦은 고객을 겨냥했다. 이번 담보 신설로 여행 중 사고뿐 아니라 여행 준비 단계에서 발생할 수 있는 취소 비용까지 보장 범위가 확대됐다.

여행취소위약금보상 담보는 여행을 앞두고 예기치 못한 사고나 질병 등 불가피한 사유로 일정을 취소해야 하는 경우를 대상으로 한다. 사전에 예약한 교통권·숙박권·체험권 등의 취소수수료를 가입금액 한도 내에서 최대 80%까지 보상하며, 최대 가입금액은 100만원이다.

삼성화재는 지난해 1월 업계 최초로 국내 출발 항공기 지연 지수형 담보를 출시한 데 이어, 같은 해 9월 항공기 지연 보상 기준을 기존 4시간에서 2시간으로 단축하는 등 해외여행보험 상품 경쟁력을 강화해 왔다. 삼성화재 관계자는 “고객의 여행 전 과정에서 실질적인 도움이 되는 보장을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

김예슬 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
신설된 여행취소위약금보상 담보의 최대 보상 비율은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로