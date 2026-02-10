농업회사법인 주식회사 홍백, 복합건기식 소재용 고함량 홍삼농축액 분말 양산 본격화

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

충남 금산에 위치한 농업회사법인 주식회사 홍백(이하 ‘홍백’)은 지난 1월 28일 Rg1, Rb1, Rg3 함량 합이 100mg/g인 홍삼농축액 분말에 대해 대전지방식약청의 품목제조신고를 완료했다고 밝혔다. 이로써 지난 2025년 12월 60mg/g의 홍삼농축액에 이어 분말까지 100mg/g 시대를 열고 고객이 요구하는 고함량의 홍삼 제형에 대응할 수 있게 됐다.건강기능식품 시장 트렌드가 다양한 소재를 활용한 복합기능성 제품으로 흐르고 있어 진세노사이드 고함량 소재를 사용하면 신제품 개발에서 한층 유리해질 것으로 보인다.홍삼의 6대 기능성은 면역력 증진, 피로 개선, 혈소판 응집 억제를 통한 혈액 흐름, 기억력 개선, 항산화, 갱년기 여성 건강이다. 고함량 홍삼 소재를 사용하면 소량만 첨가해도 요구 섭취량을 충족할 수 있어 표시 및 홍보에 유리하다.회사 측은 고함량 소재를 사용하면 한 알의 공간에 여유가 생겨 다른 소재를 추가할 수 있다고 설명했다. 홍삼농축액 분말의 진세노사이드 함량이 100mg/g인 분말을 사용하면 10mg/g인 분말을 썼을 때보다 사용량이 10분의 1로 줄어든다. 나머지 부분을 다른 소재로 채워 넣을 수 있어 다양한 복합 건기식 제품을 만들 수 있다는 설명이다.관계자는 “홍백은 진세노사이드 고함량 경쟁에서 타사 대비 압도적인 우위에 있다”며 “GMP 시설에서 60mg/g 홍삼 농축액과 100mg/g 홍삼농축액 분말을 양산할 수 있는 업계 최고 수준의 회사로서 복합기능성 건강기능식품 개발이나 유통에 관심 있는 분들의 문의가 늘고 있다”고 전했다.이어 “홍백은 설립 5년이 되지 않은 신생 기업이지만 관련 분야에서 30년 이상 경력을 보유한 전문가들이 핵심 인력으로 참여하고 있어 시장 대응 역량을 갖추고 있다”고 덧붙였다.한편 홍백은 홍삼 외 복합기능성 건기식 제품용 천연물 소재 개발에도 박차를 가하고 있다.