방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
해수부 가니, 매출도 꿈틀

김예슬 기자
김예슬 기자
입력 2026-02-09 18:25
수정 2026-02-09 18:25
부산 동구 외식업 매출 9% ‘쑥’

해양수산부의 부산 이전 이후 청사 인근 상권 소상공인 매출이 뚜렷하게 늘어난 것으로 나타났다.

한국신용데이터가 9일 해수부 부산 이전이 완료된 지난해 12월 21일을 전후로 10주간 부산 자치구별 사업장 주간 평균 매출을 분석한 결과, 해수부 청사가 위치한 부산 동구 전체 매출은 전년 동기 대비 8.4% 증가했다. 이는 부산 내 자치구 가운데 가장 높은 증가율이다.

특히 청사와 인접한 지역의 외식업 매출 증가가 두드러졌다. 동구 수정동 외식업 매출은 전년보다 9.1% 늘었고, 인근 초량동도 7.3% 증가했다. 반면 좌천동은 8.5% 감소했는데, 매출 집계가 가능한 외식업 사업장 수가 50곳 미만으로 상대적으로 적은 점이 영향을 미친 것으로 분석됐다.

동구 다음으로는 사상구(6.2%), 부산진구(5.8%), 영도구(5.6%), 중구(5.3%) 순으로 매출 증가율이 높았다. 같은 기간 부산 전체 사업장의 평균 매출 증가율은 3.7%로, 동구는 시 평균의 두 배를 웃돌았다.

강예원 한국신용데이터 데이터 총괄은 “평일 소비를 중심으로 소상공인 매출이 증가하는 흐름이 확인됐다”며 “행정·업무 기능 이전이 지역 상권 매출로 이어질 수 있음을 보여준다”고 했다.

김예슬 기자
2026-02-10 B1면
