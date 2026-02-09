서울랜드, 설 연휴 맞이 K-컬처 및 전통 놀이 결합한 특별 이벤트 선봬

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울랜드가 설 연휴를 앞두고 K-컬처와 전통 놀이를 결합한 특별 이벤트를 선보인다고 밝혔다.이번 행사는 발렌타인데이부터 1988 골목놀이터까지 다채로운 프로그램으로 구성되어 방문객들에게 색다른 경험을 선사할 예정이다.2월 14일 서울랜드 세계의광장에서는 오후 2시 14분에 ‘두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)’ 타이머 게임이 열린다. 연인, 친구, 가족 등 2인 1조로 구성된 커플이 정확한 시간에 버튼을 눌러 승리한 팀에게는 달콤한 쿠키 세트를 증정한다.같은 날 오후 6시 통나무소극장에서는 ‘락케스 음악공연’이 진행된다. 글로벌 플랫폼 SOOP(숲) 과 협업한 이번 공연은 사랑 테마의 OST와 뮤지컬 넘버로 구성되며, SOOP을 통해 온라인 생중계된다. 이외에도 AI 궁합 체험, 커플 매직쇼, 화려한 불꽃놀이가 이어져 특별한 추억을 선사할 전망이다.2월 14일부터 18일까지 삼천리동산에서 열리는 ‘1988 골목놀이터’는 옛 골목의 정취를 재현한 체험 공간이다. 방문객들은 ‘우리동네 골목대장’ 이벤트 에서 골목대장 명수와 랜드문구사 사장님과 추억의 게임 대결을 펼칠 수 있다. 특히 올해 우리동네 골목대장 이벤트는 ‘세계를 휩쓴 K놀이 배틀그라운드’라는 콘셉트를 바탕으로 기존의 삼천리동산만이 아닌 지구별무대까지 영역을 확장, 보다 많은 인원이 참여하는 초대형 무궁화꽃이 피었습니다 등이 펼쳐질 예정이다. 또한 굴렁쇠 굴리기, 투호놀이, 레트로 게임기 체험 등 1980년대 향수를 자극하는 콘텐츠가 가득하다. 매일 밤 펼쳐지는 불꽃놀이 는 연휴의 대미를 장식할 예정이다.서울랜드는 눈썰매장과 빙어낚시 체험 등 겨울 시즌 콘텐츠를 지속 운영 중이다. 일반 및 유아용 슬로프에서 즐기는 눈썰매와 뜰채로 직접 잡은 빙어를 맛볼 수 있는 체험은 설 연휴까지 계속된다.파격적인 할인 프로모션도 진행된다. BC·신한·NH농협카드 소지자 및 페이코인 결제 시 종일권을 동반 1인까지 21,900원 또는 1만 원에 제공하며, 제휴카드, 통신사, 생일자, 미취학 아동 대상 상시 할인 적용된다.서울랜드 관계자는 “이번 행사는 K-컬처와 전통 놀이를 결합해 모든 세대가 공감할 수 있는 축제를 목표로 기획했다”며 “앞으로도 계절별 특색을 반영한 이벤트로 방문객들에게 즐거움을 선사할 것”이라고 말했다.한편, 서울랜드 이용 및 할인 정보는 공식 홈페이지와 고객센터에서 확인 가능할 수 있다.