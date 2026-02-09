김솔비 프로, 렉스필 홍보대사로 공식 활동 시작

이미지 확대 프로 골퍼 김솔비 프로가 6일 렉스필(LEXFEEL) 본사에서 열린 ‘홍보대사 약정식 및 조인식’에 참석해 위촉 기념 피켓을 들어 보이며 기념촬영을 하고 있다.(사진=렉스필) 닫기 이미지 확대 보기 프로 골퍼 김솔비 프로가 6일 렉스필(LEXFEEL) 본사에서 열린 ‘홍보대사 약정식 및 조인식’에 참석해 위촉 기념 피켓을 들어 보이며 기념촬영을 하고 있다.(사진=렉스필)

프로 골퍼 김솔비 프로가 프리미엄 침대 브랜드 렉스필(LEXFEEL)의 홍보대사로 공식 합류했다.렉스필은 지난 6일 본사에서 김솔비 프로와 홍보대사 약정식 및 조인식을 진행했다고 밝혔다. 이날 조인식에는 렉스필 관계자와 김솔비가 참석해 향후 협업 방향과 활동 계획을 공유하며 뜻깊은 시간을 가졌다.김솔비는 프로 골퍼로서의 경험을 바탕으로 건강한 라이프스타일과 자기관리의 중요성을 꾸준히 전해온 인물로, 세련되고 신뢰감 있는 이미지로 주목받고 있다. 렉스필 측은 “김솔비 프로가 추구하는 균형 잡힌 라이프스타일과 휴식에 대한 철학이 브랜드 가치와 부합한다고 판단해 홍보대사로 선정했다”고 밝혔다.이번 홍보대사 약정을 통해 김솔비 프로는 렉스필의 다양한 브랜드 콘텐츠, 마케팅 활동 및 공식 행사에 참여하며, 휴식과 회복의 중요성을 알리는 역할을 맡게 된다. 특히 운동 후 회복과 일상 속 수면의 질이 퍼포먼스에 미치는 영향에 대해 진정성 있는 메시지를 전달할 예정이다.그는 “운동선수로서 몸 관리와 휴식이 얼마나 중요한지 누구보다 잘 알고 있다”며 “렉스필과 함께 건강한 휴식의 가치를 알릴 수 있어 뜻깊게 생각하며, 홍보대사로서 좋은 시너지를 만들어가고 싶다”고 소감을 전했다.렉스필 관계자는 “김솔비 프로와의 협업을 통해 렉스필이 추구하는 프리미엄 수면 환경과 라이프스타일 메시지를 더욱 효과적으로 전달할 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로도 다양한 분야의 전문가들과 협업을 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.