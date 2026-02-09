딘토, 시코르와 2월 미니팩 프로모션 진행

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

비건 메이크업 브랜드 딘토(Dinto)가 신세계 시코르에서 2월 한 달간 미니팩 프로모션을 진행한다.딘토는 철학적 무드를 담은 감각적인 컬러와 비건 포뮬러를 기반으로 한 제품력으로 소비자들에게 꾸준한 사랑을 받고 있는 브랜드다.특히 블러글로이 립틴트와 래쉬 디파이너 등은 딘토를 대표하는 베스트셀러로 자리 잡으며 높은 구매율을 기록하고 있다.이번 프로모션은 2월 1일부터 28일까지 시코르 오프라인 19개 매장과 시코르닷컴에서 동시에 진행된다.행사 기간 동안 블러글로이 립틴트와 래쉬 디파이너 제품에 대해 1+1 혜택이 제공되며, 딘토 베스트 제품을 최대 40% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.딘토는 이번 프로모션 기간 동안 시코르 매장 내 미니팩 전용 매대를 운영하며, 오프라인 고객 접점을 강화하는 한편 시코르닷컴을 통한 온라인 노출도 확대할 계획이다.더불어 오는 2월 16일부터는 시코르 강남역점에서 딘토 단독 팝업 스토어를 진행하며 소비자와의 접점을 한층 확대할 예정이다.한편, 이번 프로모션은 시코르 강남역, 명동, 타임스퀘어 영등포, 홍대, 신세계 센텀시티 등 전국 19개 오프라인 매장과 시코르닷컴에서 만나볼 수 있다.