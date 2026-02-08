상의 ‘부유층 유출’ 보고서 뭇매… 국세청장 “실제 이주 139명뿐”

李대통령 “고의적 가짜뉴스” 격앙

‘상속세 부담으로 해외로 탈출하는 한국의 고액자산가가 급증했다’는 내용의 대한상공회의소 보도자료가 ‘가짜뉴스’ 논란에 휩싸인 가운데 이재명 대통령에 이어 경제 부처·과세 당국 수장까지 가세해 대한상의를 향해 십자포화를 날렸다.앞서 이 대통령은 지난 7일 엑스(X·옛 트위터)에 한 언론사 칼럼을 공유하며 “법률에 의한 공식 단체인 대한상의가 이런 짓을 공개적으로 벌인다니 믿어지지 않는다”며 “엄중하게 책임을 묻고 재발 방지 장치를 만들겠다. 고의적 가짜뉴스는 민주주의의 적”이라고 비판했다.경제 정책을 총괄하는 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 8일 페이스북에서 “‘부유층 2400명이 상속세 부담으로 한국을 떠난다’는 가짜 뉴스”라면서 “추계 자료는 신뢰도가 매우 의심스러운 통계다. 해외 언론과 연구기관도 이 자료에 대한 문제를 다수 제기한 적이 있다”고 밝혔다. 이어 “제대로 안 된 통계를 활용해 보도자료를 생산·배포한 대한상의는 응당의 책임을 져야 한다”고 지적했다.대한상의를 관리·감독하는 김정관 산업통상부 장관도 페이스북에서 “법정 단체인 대한상의가 이런 행위를 한 건 결코 용납될 수 없으며 그 책임은 매우 무겁다”면서 “사실 검증 없는 정보가 악의적으로 확산된 데 대해 유감을 넘어 단호한 조치를 취하겠다”고 밝혔다. 이어 “대한상의를 소관하는 주무 장관으로서 국민 여러분께 사과한다”면서 “산업부는 해당 보도자료의 작성 및 배포 경위, 사실관계 전반에 대해 즉각 감사를 실시하고, 그 결과에 따라 엄중한 책임을 묻겠다”고 했다.과세당국 수장인 임광현 국세청장은 페이스북을 통해 “상속세 때문에 백만장자 2400명 탈한국’ 팩트체크 하겠다”면서 “해외 이주자 중 10억원 이상 보유자는 연평균 139명 수준이고, 1인당 보유 재산도 2022년부터 2024년까지 각각 97억원, 54억 6000만원, 46억 5000만원으로 감소 추세에 있다”고 밝혔다.정치권은 ‘대한상의 가짜뉴스’를 둘러싸고 어김없이 공방을 벌였다. 더불어민주당은 “대한상의가 공신력도 없고, 사실 확인조차 이뤄지지 않은 정보를 유통해 국민과 시장 그리고 정부 정책 전반에 심각한 혼선을 초래했다”며 “엄중히 책임을 물어야 한다”고 밝혔다. 국민의힘은 “잘못된 통계 인용의 적절성은 따질 수 있으나, 대통령이 직접 나서 법률에 따라 설립된 경제단체를 ‘민주주의의 적’으로 몰아붙이는 것은 이 대통령과 다른 생각은 감히 꺼내지도 말라는 엄포”라며 “비이성적 대처”라고 맞섰다.앞서 이 대통령의 ‘고의적 가짜뉴스 질타’ 직후 대한상의 회장인 최태원 SK그룹 회장은 “책임 있는 기관인 만큼 면밀히 데이터를 챙겼어야 했다”면서 “앞으로 이런 일이 다시는 재발되지 않도록 만전을 기해 달라”고 대한상의에 주문한 것으로 전해졌다. 대한상의도 사과문을 내고 “외부 통계를 충분한 검증 없이 인용해 불필요한 혼란을 초래한 데 대해 깊이 사과드린다”고 밝혔다.